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12:37 04 Ekim 2018
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    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence

    ABD Başkan Yardımcısı Pence: Çin farklı bir ABD Başkanı istiyor

    © REUTERS / Chris Wattie
    ABD
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    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Çin'i, Pekin yönetiminin ticari ve ekonomik faaliyetleri ile dış politikalarına ilişkin yeni bir sert söylem benimseyen Donald Trump yönetimini zayıflatmaya çalışmakla suçladı. Pence "Çin, farklı bir ABD Başkanı istiyor" dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump, Çin'i ABD seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçladı
    Pence'in Washington'daki Hudson Enstitüsü'nden yapacağı konuşmasının önceden hazırlanmış metnine göre ABD Başkan Yardımcısı, Pekin'i ABD yönetimini zayıflatmaya çalışmakla suçladı.

    'ABD POLİTİKALARINA VE İÇİŞLERİNE KARIŞMAK İÇİN DAHA ZORLAYICI VE PROAKTİF YÖNTEMLER KULLANIYORLAR'

    Çin'in  'ABD'nin politikalarına ve içişlerine karışmak için daha proaktif ve zorlayıcı yöntemler' kullandığını savunan Pence "Çin, farklı bir ABD başkanı istiyor" ifadesini kullandı.

    ABD Başkanı Trump bir hafta önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında, Pekin'i, Demokratlar'ın lehine 6 Kasım 2018'de ABD'de yapılacak Kongre ara seçimine müdahale etmeye çalışmakla suçlamıştı.

    Trump "Ne yazık ki Çin'in 2018 seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını keşfettik. Benim ya da bizim kazanmamızı istemiyorlar çünkü ben Çin'e ticaret alanında meydan okuyan ilk ABD Başkanıyım" demişti.

    Trump bu iddiasına kanıt olarak da Çin hükümeti ile ilişkili kurumlarca 'The Des Moines Register' adlı gazeteye  para karşılığı verilen bir reklamı göstermişti.

    'ÇİN, ABD SEÇMENLERİNİ YÖNETİMİZİN ALEYHİNE DÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR'

    ABD-Çin bayrakları
    © REUTERS / Damir Sagolj/
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    Pence, Pekin'in Trump yönetiminin Çin'e karşı hayata geçirdiği  korumacı ek gümrük vergisi önlemlerine 'hedef gözeterek yanıt verdiğini' de öne sürdü. 

    ABD Başkan Yardımcısı "Çin, 2018 seçimlerinde önemli rol oynayabilecek endüstrileri ve eyaletleri hedef alıyor. Bir hesaplamaya göre, Çin'in hedef aldığı ABD eyaletlerinin yüzde 80'ininden fazlası 2016 seçimlerinde Başkan Trump'a oy vermiş. Şimdi Çin bu seçmenleri yönetimimizin aleyhine döndürmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

    'RUSLARINKİ ÇİN'İN YAPTIĞINA KIYASLA SÖNÜK KALIYOR'

    Pence, Amerikan kamuoyunu şekillendirmeye çalışma konusunda Çin'in eylemlerinin Rusya'nınkini bastırdığını iddia ederek, bir istihbarat yetkilisinin kendisine "Ruslarınki, Çin'in ülke çapında yaptığıyla kıyaslandığında sönük kalıyor" dediğini de aktardı.

    ABD'li istihbarat kurumları Rusya'nın 2016 seçimlerine Trump'ın lehine müdahale ettiğini, müdahaleyi de hacklemeler, hassas belgelerin sızdırılması ve sosyal medya manipülasyonu ile gerçekleştiğini öne sürmüştü. Kremlin bu suçlamaları kesin bir dille yalanlamıştı.

    ABD-Çin bayrakları
    © REUTERS / Damir Sagolj/
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    Trump eylül ayında yayımladığı kararnameyle seçime müdahale ettiği öne sürülenlere karşı yaptırım uygulanması talimatını vermişti.

    Ancak ABD'li yetkililer yaptıkları son açıklamalarda 2016'daki seçime kıyasla  Rusya ya da başla bir ülkeden 2018 ara seçimleri konusunda aynı düzeyde müdahillik faaliyeti fark etmediklerini ifade etmişti.

    Trump geçen sene yayınladığı güvenlik startejisinde de Çin ve Rusya'yı 'revizyonist güçler' olarak nitelemişti.

    Konuşma metninde Çin'le iş yapan diğer ülkeleri de uyaran Pence, Çin'e 'Büyük bir ABD'li şirkete ABD yönetimi aleyhinde konuşmaması halinde ticari lisans vermemekle tehdit ettiği' suçlamasını da getirdi.

    'ABD DONANMASI HER YERDE UÇMAYI, DENİZE AÇILMAYI VE ETKİN OLMAYI SÜRDÜRECEK'

    Güney Çin Denizi, ABD ile Çin arasında potansiyel çatışma riski taşıyan bir bölge. ABD, bölgede askeri ekipman bulundurma kabiliyetine sahip bir dizi yapay adacık inşa eden Çin'in faaliyetlerinin stratejik su yollarındaki seyrüsefer serbestisini tehdit ettiğini savunuyor. Pekin ise adalarının yakınlarında ABD'ye ait savaş gemilerinin seyrüfsefer serbestisi operasyonları yapmasını düzenli olarak protesto ediyor
    © REUTERS /
    Çin'den ABD savaş gemisine önleme
    Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki askeri tesis inşa etme faaliyetlerine ve Pekin'in bölgede tatbikat yapan ABD gemilerini engelleme çabalarına da karşı çıkan Pence, "ABD Donanması, uluslararası hukukun izin verdiği ve ulusal çıkarlarımızın gerektirdiği her yerde uçmayı, denize açılmayı ve etkin olmayı sürdürecek " diye konuştu.

    Pence, bu hafta bir Çin gemisinin ABD'ye ait USS Decatur savaş gemisinin 40 metre yakınından geçmesini de 'pervasız bir taciz' olarak niteledi.

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    Etiketler:
    ABD ara seçimleri, Gümrük vergisi, Mike Pence, Donald Trump, Rusya, Çin, ABD
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