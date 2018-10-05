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    Böcek

    Bilim insanlarına göre, ABD’nin ‘Böcek Müttefikler’ programı Biyolojik Silahlar Sözleşmesi’ne aykırı olabilir

    © Fotoğraf: Twitter
    ABD
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    Almanya ve Fransa’dan bilim insanlarının Science dergisinde yayınladığı makalede, ABD ordusunun genetiği değiştirilmiş virüsleri yaymada böceklerin kullanılmasına yönelik programının Biyolojik Silahlar Sözleşmesi’ne aykırı olabileceği belirtildi.

    kedi
    © Sputnik / Natalia Seliverstova
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    Alman ve Fransız evrimsel genetik ve biyoetik uzmanları önde gelen bilim dergisi Science'ta ABD ordusunun böceklerle genetiği değiştirilmiş virüsleri yaymayı planladığı Insect Allies (Böcek Müttefikler) isimli programla ilgili bir makale yayınladı.

    ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı İleri Teknoloji Araştırma Projeleri Departmanı'nın (DARPA) proje kapsamında yürüttüğü deneylerin amacının bitki kromozomlarının değiştirilmesiyle böceklerle yayılacak virüsler üretmek ve bu virüsleri tarım alanında kullanmak olduğu belirtiliyor. Ancak Science dergisinde yayınlanan makaleye göre, bu projenin biyolojik, ekonomik ve toplumsal sonuçları olacak.

    'TARIMA KATISI ŞÜPHELİ'

    Bilim insanları, ABD'de tarıma katkısı olması konusunda şüpheli duydukları bu programın düşmanca amaçlar için biyolojik silah üretimi ve bunun yayılmasına yönelik bir adım olarak görülebileceği görüşünde. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi halinde de, program Biyolojik Silahların Yasaklanması Sözleşmesi'ne aykırı nitelik taşıyacak.

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    Etiketler:
    Insect Allies programı, ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı İleri Teknoloji Araştırma Projeleri Departmanı (DARPA), Science (dergi), ABD
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