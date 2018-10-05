Bilim insanlarına göre, ABD’nin ‘Böcek Müttefikler’ programı Biyolojik Silahlar Sözleşmesi’ne aykırı olabilir

© Sputnik / Natalia Seliverstova ABD Tarım Bakanlığına, denek olarak kullanılan binlerce kedi için dava

Alman ve Fransız evrimsel genetik ve biyoetik uzmanları önde gelen bilim dergisi Science'ta ABD ordusunun böceklerle genetiği değiştirilmiş virüsleri yaymayı planladığı Insect Allies (Böcek Müttefikler) isimli programla ilgili bir makale yayınladı.

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı İleri Teknoloji Araştırma Projeleri Departmanı'nın (DARPA) proje kapsamında yürüttüğü deneylerin amacının bitki kromozomlarının değiştirilmesiyle böceklerle yayılacak virüsler üretmek ve bu virüsleri tarım alanında kullanmak olduğu belirtiliyor. Ancak Science dergisinde yayınlanan makaleye göre, bu projenin biyolojik, ekonomik ve toplumsal sonuçları olacak.

'TARIMA KATISI ŞÜPHELİ'