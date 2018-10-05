Bilim insanlarına göre, ABD’nin ‘Böcek Müttefikler’ programı Biyolojik Silahlar Sözleşmesi’ne aykırı olabilir

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı İleri Teknoloji Araştırma Projeleri Departmanı'nın (DARPA) proje kapsamında yürüttüğü deneylerin amacının bitki kromozomlarının değiştirilmesiyle böceklerle yayılacak virüsler üretmek ve bu virüsleri tarım alanında kullanmak olduğu belirtiliyor. Ancak Science dergisinde yayınlanan makaleye göre, bu projenin biyolojik, ekonomik ve toplumsal sonuçları olacak.
'TARIMA KATISI ŞÜPHELİ'
Bilim insanları, ABD'de tarıma katkısı olması konusunda şüpheli duydukları bu programın düşmanca amaçlar için biyolojik silah üretimi ve bunun yayılmasına yönelik bir adım olarak görülebileceği görüşünde. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi halinde de, program Biyolojik Silahların Yasaklanması Sözleşmesi'ne aykırı nitelik taşıyacak.
What's the buzz on food security? Ensuring stability of food supply is critical to national security. In interview w/ @KStateRschExtn, DARPA's Blake Bextine discusses his Insect Allies prgm & its forward-looking approach to agricultural threat response. https://t.co/FDF4czHVGu pic.twitter.com/sueRw6fN3I— DARPA (@DARPA) October 3, 2018
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