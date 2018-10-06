Trump'ın tacizle suçlanan Yüksek Mahkeme adayı Kavanaugh, üyeliğe bir adım daha yaklaştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği, hakkında cinsel taciz iddiaları ortaya atılan Yargıç Brett Kavanaugh, Senato'da yapılan ön oylama sonrası ABD Yüksek Mahkeme üyeliğine bir adım daha yaklaştı.

BBC'nin haberine göre senato, 49'a karşı 51 oyla Brett Kavanaugh'un adaylığı üzerinde nihai oylama yapmayı kabul etti.

Kavanaugh, eğer bu oylamada lehine bir sonuç çıkarsa, ömür boyu ABD Yüksek Mahkemesi hakimi olarak görev yapmak üzere atanacak.

Brett Kavanaugh'un adaylığının onaylanması, Yüksek Mahkeme'deki dengenin muhafazakarlar lehine değişmesi açısından da önemli. Bu atama ile tartışmalı konularda Donald Trump'ın elinin güçleneceği değerlendirmesi yapılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ön oylama sonucu ile ilgili Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Trump, "ABD Senatosu'nun Yargıç Brett Kavanaugh'un adaylığını bir sonraki aşamaya taşıma yönünde oy kullanmış olmasından dolayı çok gururluyum" ifadelerini kullandı.