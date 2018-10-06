Trump'ın tacizle suçlanan Yüksek Mahkeme adayı Kavanaugh, üyeliğe bir adım daha yaklaştı

Kavanaugh, eğer bu oylamada lehine bir sonuç çıkarsa, ömür boyu ABD Yüksek Mahkemesi hakimi olarak görev yapmak üzere atanacak.
Brett Kavanaugh'un adaylığının onaylanması, Yüksek Mahkeme'deki dengenin muhafazakarlar lehine değişmesi açısından da önemli. Bu atama ile tartışmalı konularda Donald Trump'ın elinin güçleneceği değerlendirmesi yapılıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, ön oylama sonucu ile ilgili Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Trump, "ABD Senatosu'nun Yargıç Brett Kavanaugh'un adaylığını bir sonraki aşamaya taşıma yönünde oy kullanmış olmasından dolayı çok gururluyum" ifadelerini kullandı.
Very proud of the U.S. Senate for voting “YES” to advance the nomination of Judge Brett Kavanaugh!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2018
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