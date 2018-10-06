‘ABD Vietnam Savaşı’nda nükleer silah kullanmak istedi’

Habere göre General Westmoreland’in planından haberdar olan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Walt W. Rostow, o zamanki ABD Başkanı Lyndon B. Johnson’u planlanan saldırı konusunda derhal bilgilendirdi. Bunun üzerine Johnson operasyonu durdurma talimatı verdi.
ABD'nin 36'ıncı Başkanı Lyndon B. Johnson’un yardımcı sekreteri Tom Johnson’un ifadelerine yer veren gazete, “O (Başkan Johnson) planın üzerinde çalışıldığını öğrendiğinde inanılmaz derecede üzüldü ve Westmoreland’e, zannedersem Rostow’un aracılığıyla programı durdurma talimatı yolladı” diye yazdı.
Başkan Johnson’un Vietnam Savaşı’nın Çin’in de katılabileceği ‘kapsamlı bir çatışmaya’ dönüşmesinden korktuğunu söyleyen eski sekreter, “Johnson kendi generallerine sonuna kadar asla güvenmedi. Kendisi General Westmoreland’e derin saygı duyuyordu, fakat savaşı kendi generallerinin yönetmesini istemiyordu” ifadelerini kullandı.
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