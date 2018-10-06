‘ABD Vietnam Savaşı’nda nükleer silah kullanmak istedi’

Vietnam Savaşı’nın ortalarına denk gelen 1968’de Amerikan ordusunun Kuzey Vietnam güçlerine nükleer silahlarla saldırı planladığı, fakat o zamanki ABD Başkanı Johnson’un operasyondan haberdar olup durdurulması için talimat verdiği öğrenildi.

New York Times gazetesinin gizliliği kaldırılan arşiv belgelerine dayandırdığı haberinde, ABD’nin Vietnam’daki birliklerinin komutanı General William Westmoreland’in 1968’de Kuzey Vietnam’a saldırmak için Güney Vietnam’a nükleer silahların sevkiyatını içeren Fracture Jaw kod adlı operasyonu başlattığı kaydedildi.

Habere göre General Westmoreland’in planından haberdar olan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Walt W. Rostow, o zamanki ABD Başkanı Lyndon B. Johnson’u planlanan saldırı konusunda derhal bilgilendirdi. Bunun üzerine Johnson operasyonu durdurma talimatı verdi.

ABD'nin 36'ıncı Başkanı Lyndon B. Johnson’un yardımcı sekreteri Tom Johnson’un ifadelerine yer veren gazete, “O (Başkan Johnson) planın üzerinde çalışıldığını öğrendiğinde inanılmaz derecede üzüldü ve Westmoreland’e, zannedersem Rostow’un aracılığıyla programı durdurma talimatı yolladı” diye yazdı.

Başkan Johnson’un Vietnam Savaşı’nın Çin’in de katılabileceği ‘kapsamlı bir çatışmaya’ dönüşmesinden korktuğunu söyleyen eski sekreter, “Johnson kendi generallerine sonuna kadar asla güvenmedi. Kendisi General Westmoreland’e derin saygı duyuyordu, fakat savaşı kendi generallerinin yönetmesini istemiyordu” ifadelerini kullandı.