ABD’li eski asker Trump ve Putin’e zehirli birer zarf gönderdiğini söyledi

Zarftaki adresi takibe alan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) mensupları Allen’in evine gelerek arama yaptı ve Amerikalıyı sorguya çekti.
‘AMACIM MESAJ GÖNDERMEKTİ’
Allen’in verdiği ifadede, zehirli tohumları yerleştirdiği zarfları Trump’ın yanı sıra ABD Savunma Bakanı James Mattis’e, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral John Richardson’a ve FBI Direktörü Christopher Wray’e gönderdiğini aktardı. Belgelerden anlaşıldığı üzere, Allen’in aynı zarflardan ABD Adalet Bakanı’na, ABD Başsavcısı’na ve ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’e gönderdiğini ifade ettiği anlaşıldı.
Zehirli madde kullanmakla suçlanan Allen’a onlarca yıl hapis cezası verilebileceği belirtiliyor.
Amerikalı daha önce de güvenlik güçlerinin takibine takılmıştı. Haberlere göre kendisi 3 yıl önce FBI’a ABD Başkanı’nı öldürme tehdidi içeren bir mektup göndermiş, geçen yılsa ABD Hava Kuvvetleri’nin Teksas eyaletinde yer alan bir üssüne terör saldırısı düzenleme tehdidinde bulunmuştu.
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