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23:57 06 Ekim 2018
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    Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Yargıç Brett Kavanaugh

    Trump'ın tecavüzle suçlanan yüksek mahkeme yargıç adayı, Senato'dan onay aldı

    © REUTERS / Joshua Roberts
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği Yargıç Brett Kavanaugh, hakkındaki cinsel saldırı suçlamalarına rağmen Senato'da onaylandı.

    Donald Trump ve ABD Yüksek Mahkemesi adayı Brett Kavanaugh
    © REUTERS / Jim Bourg
    Trump'ın tacizle suçlanan Yüksek Mahkeme adayı Kavanaugh, üyeliğe bir adım daha yaklaştı
    ABD Senatosu Brett Kavanaugh'un Yüksek Mahkeme adaylığını 48'e karşı 50 oyla onayladı.

    Oylama, Senato'da gerçekleşen Kavanaugh'un adaylığını protesto eden bir grup nedeniyle bir süre kesintiye uğradı.

    Oylamadan hemen önce konuşma yapan Senato azınlık lideri Chuck Schumer, koltuğu hak etmediğini' belirttiği Kavanaugh'u Senato'yu yanlış yönlendirmekle suçladı. Schumer Yargıç Kavanaugh'un çevre koruma, kadın hakları, medeni haklar, LGBT hakları, yerli Amerikan hakları, sağlık koruma ve işçi haklarına karşı olduğunu dile getirdi.

    'SÜPERSTAR VE EFSANEVİ BİR BİLGİN'

    Senato'nun çoğunluk lideri McConnell ise siyasi izlenimlerin Kavanaugh'u 'bir süperstar ve efsanevi bir bilgin' şeklinde tanımladığını savundu.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği yargıç Brett Kavanaugh hakkında birden fazla cinsel saldırı suçlaması var. Bunlardan biriyle ilgili Senato Adalet Komisyonu'nda mağdur olduğunu iddia eden kadınla zanlı Kavanaugh'un ifade verdiği oturum düzenlenmesinden 10 gün sonra, Senato Genel Kurulu, Kavanaugh'un atanmasına onay verdi.

    Brett Kavanaugh- Christine Blasey Ford
    © REUTERS / Jim Bourg
    Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Kavanaugh: Cinsel saldırı iddiaları hesaplı bir siyasi darbe
    ABD'de Anayasa Mahkemesi konumundaki Yüksek Mahkeme, kürtajdan silaha, eşcinsel evliliklerinden ifade özgürlüğüne en ideolojik, en kutuplaştırıcı meselelerde son sözü söyleyen yargı makamı. Üyelikleri de ömür boyu sürüyor. Silah yanlısı, kürtaj karşıtı Kavanaugh'un atanmasının onaylanmasının ardından, artık Yüksek Mahkeme'deki ideolojik denge, aşırı muhafazakar kanattan yana ağır basacak.

    Kadın hakları hareketleri günlerdir ülke çapında Kavanaugh'u protesto eder ve bugün de Senato'yu basarken, Trump'ın adayı nihai oylamada Senato'nun 100'den fazla üyesinin çoğunluk oyunu aldı.

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    Etiketler:
    ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Senatosu, Brett Kavanaugh, ABD
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