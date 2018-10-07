Melania Trump'ın Afrika turuna kıyafet seçimleri damga vurdu

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trumpü, çocuklar için oluşturduğu “Be Best” isimli kampanya kapsamında gerçekleştirdiği Afrika turunun sonuna geldi. First Lady'nin Mısır'a ziyareti sırasında tercih ettiği kıyafet medyanın gündemine oturdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump çocuklar için oluşturduğu "Be Best" isimli kampanyası kapsamında düzenlediği Afrika turunun son durağı Mısır'a da giderek ziyaretlerini tamamladı.

'INDİANA JONES FİLM SERİSİNDEN FIRLAMIŞ GİBİ'

First Lady'nin tur boyunca tercih ettiği kıyafetler ise sosyal medyada gündem oluşturdu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Melania Trump kıyafetlerini ‘Şık Maceraperest' olarak tanımlarken, bazı kullanıcılar ise Melania Trump'ın kombininin "Indiana Jones film serisinden fırlamış gibi" durduğunu belirtti.

Bir diğer kullanıcı da Melania Trump'ı 1920'li yıllarda arkeologların giydiği kıyafetlerin konseptini kopyalamakla suçladı.

© REUTERS / Joshua Roberts Sosyal medya, ‘bahçıvan’ Melania Trump’ı tiye aldı



Öte yandan, First Lady'nin geçen gün Kenya'ya ziyaretinde safaride giymek için tercih ettiği şapka ise, 19. yüzyılda kolonyal dönemdeki sömürgecilerin taktığı şapkaya benzerlik taşıdığı gerekçesiyle oldukça eleştirilmişti.

WEARING A WHITE HAT IN AFRICA IS A N-NO — ITS A SYMBOL OF WHITE EUROPEAN GOVERNS



Melania Trump Raises Eyebrows in Africa With Another White Hathttps://t.co/Tij8b0zeQx pic.twitter.com/WpmJkuFfmo — Luke Cheraw (@BuckHudley) October 7, 2018

​'Pith helmet' (Güneş kaskı) olarak bilinen şapka, 19. yüzyılda Avrupalı kaşiflerin Asya ve Ortadoğu'ya düzenlediği keşifler sırasında tercih ettiği bir şapkayken, daha sonra askerler tarafından yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştı.

Melania Trump'ın Afrikalı çocukların refahı ve eğitimleri için düzenlediği tur, amacından çok First Lady'nin kiyafetlerinin hatırlanacağı bir gezi olduğu yönünde birçok yorum yapıldı.