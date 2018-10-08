New York'ta son yılların en ölümcül trafik kazası: 20 ölü

Çarpmanın etkisiyle savrulan limuzinin altında kalan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Limuzindeki 17 kişinin ve şoförün de hayatını kaybettiği belirtildi.
Görgü tanıklarından Linda Rilley, kazanın 'patlama gibi bir ses çıkardığını' dile getirdi.
'EMNİYET KEMERİ TAKMIYORLARDI'
Olayda yaşamını yitiren kişilerin kimliklerinin soruşturma tamamlanana dek açıklanmayacağını belirten New York polisi yetkilileri, limuzindeki kişilerin bir düğün partisinin katılımcıları olduğunu ve emniyet kemeri takmadıklarının anlaşıldığını kaydetti.
#HappeningNow On the scene of a terrible accident just off of route 30A in Schoharie. Looks like one car is crashed in ditch. Emergency crews are very active. pic.twitter.com/ydX6cdOKBE— Mercedes Williams (@MercedesTVnews) October 6, 2018
Olay, New York'ta son yılların en fazla ölüme neden olan trafik kazalrından biri olarak kayıtlara geçti.
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