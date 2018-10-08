New York'ta son yılların en ölümcül trafik kazası: 20 ölü

ABD'nin New York bölgesinde yer alan Schoharie kentinde gerçekleşen trafik kazasında 2'si yaya olmak üzere toplam 20 kişi yaşamını yitirdi. Olay, New York'ta son yılların en fazla ölüme neden olan trafik kazalrından biri olarak kayıtlara geçti.

© AP Photo / Rifki Hava trafik kontrolörü, ölümü pahasına bir yolcu uçağını kurtardı

New York polisine göre 2001 Ford Excursion model limuzin, saatte 112 kilometre hızla girdiği T-kavşağında duramayınca bir mağazanın önünde park halindeki arazi aracına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan limuzinin altında kalan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Limuzindeki 17 kişinin ve şoförün de hayatını kaybettiği belirtildi.

Görgü tanıklarından Linda Rilley, kazanın 'patlama gibi bir ses çıkardığını' dile getirdi.

'EMNİYET KEMERİ TAKMIYORLARDI'

Olayda yaşamını yitiren kişilerin kimliklerinin soruşturma tamamlanana dek açıklanmayacağını belirten New York polisi yetkilileri, limuzindeki kişilerin bir düğün partisinin katılımcıları olduğunu ve emniyet kemeri takmadıklarının anlaşıldığını kaydetti.

#HappeningNow On the scene of a terrible accident just off of route 30A in Schoharie. Looks like one car is crashed in ditch. Emergency crews are very active. pic.twitter.com/ydX6cdOKBE — Mercedes Williams (@MercedesTVnews) October 6, 2018

​Olay, New York'ta son yılların en fazla ölüme neden olan trafik kazalrından biri olarak kayıtlara geçti.