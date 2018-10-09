ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan kayıp gazeteci Kaşıkçı'yla ilgili şeffaflık çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan yönetimine, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı tamamen desteklemesi ve sonuçları hakkında şeffaf olması çağrısında bulundu.

Bakan Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi gazeteci ve Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın nerede olduğu ve güvenliğiyle ilgili birbiriyle çelişen haberler gördüklerini belirtti.

© AFP 2018 / Nicholas Kamm Trump: Kaşıkçı'nın akıbeti konusunda endişeliyim

ABD'nin, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasından endişe duyduğunu belirten Pompeo, "ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, konuyla ilgili olarak diplomatik kanallar üzerinden Suudi Arabistan ile görüşmektedir. Suudi Arabistan yönetimine, Bay Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı tamamen desteklemesi ve bu soruşturmanın sonuçları hakkında şeffaf olması çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump da Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin, "Bu konuda endişeliyim. Umarım mevzu bir an önce açıklığa kavuşur. Şu anda bu konuda kimse bir şey bilmiyor. Bu konuda oldukça kötü bazı haberler etrafta dolaşıyor. Bunlardan hoşlanmadım" açıklamasını yapmıştı.

Kaşıkçı, geçen salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.