İlk kez suskunluğunu bozan Taylor Swift, Trump'ın yüzde 100 hayranlığını kaybetti, ama Amerikan siyasetini şenlendirdi

Taylor Swift'in ilk kez suskunluğunu bozup kasımdaki ara seçimlerde Demokrat adaylara destek açıklaması, Amerikan siyasetine canlılık getirdi. Trump'ın "Artık yüzde 25 daha az seviyorum", muhafazakarların "Bizim için öldün" tepkisini gösterdiği popçunun çağrısı üzerine seçmen kayıtlarında patlama yaşanıyor.

ABD'de Başkan Donald Trump karşıtı eylemlerin başını kadın hareketi çekerken ünlü pop yıldızı Taylor Swift'in aniden politize olması siyasete yeni bir hareket getirdi.

'Beyaz pop'un kraliçesi Taylor Swift'in ilk kez suskunluğunu bozup kasımdaki ara seçimlerde Demokrat adaylara destek açıklaması, Trump'ı hayal kırıklığına uğrattı.

TRUMP: YÜZDE 25 DAHA AZ SEVİYORUM

ABD Başkanı, sorular üzerine ''Hadi diyelim ki, artık Taylor'un müziğini yüzde 25 oranında daha az seviyorum. Tamam mı?" dedi.

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28 yaşındaki sarışın popçuya Kasım 2016'da başkan seçilmesinden önceki dönemde hayranlık belirtmiş olan Trump, 2012'de şarkıcıyı 'harika', 'şahane' gibi sözlerle öven tweetler atmıştı.

'ŞİMDİ KARİYERİN BİTTİ'

Swift'in Instagram hesabından Tennessee eyaletinde Demokrat adaylara oy istemenin yanısıra kadın, LGBT haklarına destek açıkladığı siyasi manifesto, bir yandan 1.5 milyon beğeni alırken diğer yandan muhafazakar kesimin büyük tepkisini çekti.

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Paylaşımın altına sağcı hayranları "Meğer sen de o gerzek şöhretlerdenmişsin", "Şimdi kariyerin bitti", "Hangi tarikat Swift'i kaçırıp yerine bu beyni ölmüşü koydu" gibi mesajlar bıraktı.

'13 YAŞINDAKİ KIZLAR OY KULLANMAYACAĞINA GÖRE'

Muhafazakar öğrenci örgütlenmesi 'Turning Point'in kurucusu Charlie Kirk "Taylor Swift'te sevdiğim şey siyasetten uzak durmasaydı'' tepkisini gösterirken Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerinden, eski Arkansas Valisi Mike Huckabee "13 yaşındaki kızların oey vermesine izin verilmedikçe Swift'in siyasi mesajlarının hiçbir etkisi olmaz" diye dalga geçti. Uzay yolu dizisinin ünlü aktörü, önde gelen siyasi aktivist George Takei "Ülkenin durumu o kadar vahim aldı ki, Taylor Swift bile sesini yükseltme gereğini duydu" değerlendirmesini yaptı.

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Sevilen şarkıcının 112 milyon takipçisine "Çok geç olmadan seçmen kayıtlarınızı yaptırın" çağrısı da karşılık buldu.

24 SAAT İÇİNDE 65 BİN YENİ SEÇMEN KAYDI

Seçmenlerin kayıt yaptırması ve doğru şekilde oy kullanmasını sağlamaya yönelik kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan 'Vote.org', ülkede eşi benzeri görülmemiş bir yeni seçmen kaydı seliyle karşılaştıklarını duyurdu.

Vote.org İletişim Direktörü Kamari Guthrie, Taylor Swift'in sosyal medya paylaşımından sonraki 24 saat içinde 65 bin yeni kayıt geldiğini duyurdu.

'TANRI SWIFT'TEN RAZI OLSUN'

Tüm ağustos ayı boyunca 56.669, tüm eylül ayı boyunca 190.178 yeni seçmen kaydedilmişti.

Şarkıcının memleketi Tennessee'de de seçmen kayıtlarında sıçrama yaşandığını, ayrıca kendi sitelerinin ziyaretçi akınına uğradığını aktaran Guthrie, "Tanrı Taylor Swift'ten razı olsun" dedi.