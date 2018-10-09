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18:55 09 Ekim 2018
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    Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te Trump Haley'in istifasıyla ilgili açıklama yaptı.

    ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley istifa etti

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ABD
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    Trump yönetiminde bir süredir durulan yaprak dökümüne bu kez Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Nikki Haley katıldı. İstifa, Trump'ın BM Genel Kurulu toplantılarında alay konusu olan performansından 2 hafta sonra geldi.

    Haley'in istifa konusunu geçen hafta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la görüştüğü, Trump'ın istifayı kabul ettiği belirtildi.

    Amerikan medyasında haber duyulur duyumaz, Trump, 'dostu' Haley'le birlikte önemli bir açıklama yapacağına dair tweet attı.

    Ardından ikili basını bilgilendirdi. Trump, 'her şeyi anlayan çok özel bir kişi' diye övdüğü Haley'le 'birlikte pek çok sorunu çözdüklerini' idida etti. Haley'in kendisine 6 ay önce biraz ara vermek istediğini söylediğini aktarırken BM Temsilcisi'nin yılsonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.

    46 yaşındaki kadın siyasetçi de 2020 başkanlık seçiminde aday olmak gibi bir planı bulunmadığını ve Trump için kampanya yürüteceğini açıkladı.

    ABD'nin Güney Carolina eyaletinin ilk kadın valisi olan, 2010 ve 2014'te iki kez üst üste seçilen Haley, Trump'ın kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner'in kendisine çok destek olduklarını söyleyip ''Onlar yönetimde olduğu için biz daha iyi bir ülkeyiz" dedi. Damat Kushner'den 'kimsenin anlamadığı gizli kalmış dahi' diye söz etti.

    Haley'e "Senin adına mutluyuz, ama seni aramızdan kaybetmekten nefret ediyoruz… Umarız bir noktada geri gelirsin. Belki farklı bir kapasiteye, istediğini seçebilirsin" diye hitap eden Trump, ABD'nin yeni BM Temsilcisi'nin kim olacağını 2-3 hafta içinde açıklayacağını belirtti.

    Bu arada Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdiğinden beri kendisinden haber alınamayan kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili sorular üzerine ABD Başkanı, "Kaşıkçı'nın kaybolması vakasıyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum, henüz Suudi yetkililerle konuşmadım, bir noktada konuyu Suudi yetkililerle görüşeceğim" dedi.

    ​Daha önce Trump'ın ulusal güvenlik ekibinden Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Ulusal Güvenlik Danışmanları Michael Flynn ve H.R. McMaster gönderilmişti. Bunların hepsi kısa süre görev yaparken, Haley Trump'ın Beyaz Saray'a girdiği Ocak 2017'den beri görevdeydi.

    Trump'ın şahin gündeminin BM'de avukatlığını yapmak gibi zorlu bir görevi olan Haley, 'BM'nin en büyük hatası' diye nitelediği BM İnsan Hakları Konseyi'nden ABD'nin çıkışına da öncülük etmişti.

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