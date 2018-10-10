'Ölümcül' Michael Kasırgası Florida'yı tehdit ediyor

ŞİDDETİNİN KATEGORİ 4'E YÜKSELMESİ BEKLENİYOR
NHC kasırganın Florida'ya ulaşmadan önce şiddetinin Kategori 4'e yükselmesinin beklendiğini duyurdu.
Florida Valisi Rick Scott daha önce Michael Kasırgası'nın karaya ulaştığında şiddetinin Kategori 3 olmasını beklediklerini söylemişti. Twitter'dan açıklama yapan Scott halkı yetkilierin uyarılarını hafife almamaları konusunda uyarmış ve "Bu fırtına sizi öldürebilir. Evinizi yeniden inşa ederiz ama hayatınızı inşa edemeyiz. Eğer tahliy emri aldıysanız, hemen ayrılın" demişti.
Let me be clear- the storm surge that our coastal counties are facing is deadly. DO NOT ignore warnings from local officials- this storm could kill you. We can rebuild your house, we cannot rebuild your life. If you have evacuation orders, LEAVE NOW. https://t.co/INtoT3YgnW— Rick Scott (@FLGovScott) October 9, 2018
Florida'da 370.000'den fazla kişiye evlerini tahliye etmeleri uyarısı yapılırken, Florida, Alabama ve Georgia'da olağanüstü hal ilan edilmişti.
Kasırganın merkezinin gün içinde Florida içlerine doğru ilerlemesi ve ardından yönünü kuzeydoğuya doğru çevrimesi bekleniyor. NHC dün Michael Kasırgası'nın seviyesini Kategori 2'ye yükseltmişti.
Meksika Körfezi'nde oluşan kasırga Honduras, Nikaragua ve El Salvador'u dün vurmuş ve 13 kişinin ölümüne neden olmuştu.
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