'Ölümcül' Michael Kasırgası Florida'yı tehdit ediyor

© AP Photo / Tom Copeland Son 20 yılın en şiddetli kasırgası Florence’in vurduğu ABD’den kareler 8

Ulusal Kasırga Merkezi yaptığı açıklamada "Hava Kuvvetleri Kasırga Avcısı hava aracının verileri, sürekli esen rüzgar kuvvetinin saatte azami 175 km hızında olduğunu gösterdi. Daha da güçlenmesi bekleniyor. Michael Kasırgası'nın Florida'ya ulaştığında büyük bir kasırga olacağı tahmin ediliyor" dedi.

ŞİDDETİNİN KATEGORİ 4'E YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

NHC kasırganın Florida'ya ulaşmadan önce şiddetinin Kategori 4'e yükselmesinin beklendiğini duyurdu.

Florida Valisi Rick Scott daha önce Michael Kasırgası'nın karaya ulaştığında şiddetinin Kategori 3 olmasını beklediklerini söylemişti. Twitter'dan açıklama yapan Scott halkı yetkilierin uyarılarını hafife almamaları konusunda uyarmış ve "Bu fırtına sizi öldürebilir. Evinizi yeniden inşa ederiz ama hayatınızı inşa edemeyiz. Eğer tahliy emri aldıysanız, hemen ayrılın" demişti.

Let me be clear- the storm surge that our coastal counties are facing is deadly. DO NOT ignore warnings from local officials- this storm could kill you. We can rebuild your house, we cannot rebuild your life. If you have evacuation orders, LEAVE NOW. https://t.co/INtoT3YgnW — Rick Scott (@FLGovScott) October 9, 2018

​Florida'da 370.000'den fazla kişiye evlerini tahliye etmeleri uyarısı yapılırken, Florida, Alabama ve Georgia'da olağanüstü hal ilan edilmişti.

​Kasırganın merkezinin gün içinde Florida içlerine doğru ilerlemesi ve ardından yönünü kuzeydoğuya doğru çevrimesi bekleniyor. NHC dün Michael Kasırgası'nın seviyesini Kategori 2'ye yükseltmişti.

Meksika Körfezi'nde oluşan kasırga Honduras, Nikaragua ve El Salvador'u dün vurmuş ve 13 kişinin ölümüne neden olmuştu.