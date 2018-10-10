Trump ve Kim, 6 Kasım'daki ara seçimlerden sonra görüşecek

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump: Yakın zamanda Başkan Kim ile tekrar görüşmeyi dört gözle bekliyorum

Iowa eyaletindeki mitingine giderken gazetecilere açıklama yapan Trump, Kuzey Kore lideri Kim'le yapacağı 2. zirvenin 6 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden sonra gerçekleşeceğini söyledi.

'ŞU ANDA ÜLKEDEN AYRILAMAM'

Trump" Zirve, ara seçimlerden sonra olacak. Şu anda (ülkeden) ayrılamam" dedi.

Trump bu açıklamadan önce, istifa eden ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'le Beyaz Saray'da yaptığı görüme sırasında gazetecilere ikinci zirve için hazırlıkların sürdüğünü söylemişti.

ABD-Kuzey Kore görüşmelerinde 'inanılmaz' derecede ilerleme kaydedildiğini düşündüğünü ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun geçen haftasonu Kuzey Kore'de Kim'le 'çok iyi görüşmeler' yaptığını belirten Trump, zirve için 3-4 yeri göz önünde bulundurduklarını açıklamıştı. Trump 2. zirvenin büyük ihtimalle ilk zirvenin mekanı olan Singapur'dan başka bir yerde olacağını kaydetmişti.

Trump, muhabirin zirvenin Başkan'a ait olan Florida'daki Mar-a-Lago konutunda yapılma ihtimali ile ilgili sorusunu da " Sanırım o (Kim) bundan hoşlanır. Ben de bundan hoşlanırım. Bu iyi olurdu. Ama göreceğiz" diye yanıtladı.

Trump says he anticipates having "lots of meetings" on US soil with Kim Jong-un pic.twitter.com/QKtb4j9N3F — Aaron Rupar (@atrupar) October 9, 2018

'ENİNDE SONUNDA ABD VE KUZEY KORE TOPRAKLARINDA ÇOK SAYIDA GÖRÜŞME YAPACAĞIZ'

Trump ayrıca "Eninde sonunda ABD toprakları ve Kuzey Kore topraklarında da çok sayıda görüşme yapacağız. Bu çift taraflı bir yol" ifadelerini kullandı.

'ONU SEVİYORUM, O DA BENİ SEVİYOR'

© REUTERS / Leah Millis Trump: Kim ile birbirimize aşık olduk

İlk zirvenin olumlu sonuçlarından bahseden Trump "Uçan roket yok, uçan füze yok, nükleer test yok… İnanılmaz ilerleme kaydettik. İnanılmazın ötesinde. Ama görüşmeyi kabul ettim. Başkan Kim ile çok iyi bir ilişkimiz var. Onu seviyorum, o da beni seviyor, ilişkimiz iyi" ifadelerine de açıklamasında yer verdi.

Dışişleri Bakanı ​Pompeo da dün yaptığı kısa açıklamada Trump'ın söylediklerine benzer sözler sarf etti. Pompeo, "Önümüzde uzun bir yol var ve yapacak pek çok iş var. Ancak artık Kuzey Kore'nin nükleer silahlarının tamamen ve nihai olarak, doğrulanabilir şekilde yok edilmesi olan hedefimize ulaşmamızı sağlayacak bir yol görebiliyoruz" dedi.

Pompeo ayrıca Kim'in şu anda sökülmüş olduğu açıklanan Punggye-ri nükleer deneme sahasına uluslararası müfettişerin girmesine yönelik daveti hakkında da konuştu.

Pompeo "Başkan Kim müfettişlerin gelişine hazır olduğunu söyledi. Düzenlemeler yapıldığında onları alana göndereceğiz" dedi.

Trump ile Kim, ilk kez 12 Haziran'da Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmişti. Kim, Trump ile görüşmesinde Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için çaba göstereceğini taahhüt etmişti.