Kayıt
20:47 10 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Hurricane Michael

    'Son 100 yılın en kötüsü' denilen Michael Kasırgası hızla ABD'ye yaklaşıyor

    © AP Photo / Wilfredo Lee
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 10

    ABD, geçen ay Güney ve Kuzey Karolina'yı etkisi altına alan Florence Kasırgası'nın ardından bu defa da Florida eyaletini yerel saat ile 16.00'da (TSİ 23.00) vurması beklenen Michael Kasırgası'na hazırlanıyor.

    Florence Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi
    © REUTERS /
    Florence Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi
    8
    ABD'nin Florida eyaletini bugün vurması beklenen Michael Kasırgası, saatte 225 kilometre hızı bularak, 4. kategori kasırga seviyesine ulaştı. Ulusal Kasırga Merkezi sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Michael'in hızının saatte 225 kilometreye ulaştığını ve kategorisinin 4'e yükseldiğini duyurdu.

    KASIRGANIN ŞİDDETİNİ DAHA DA ARTTIRACAĞI ÖN GÖRÜLÜYOR

    Kasırganın, şiddetini daha da artıracağı ve hızının saatte 233 kilometreyi geçerek 5. kategoriye yükselebileceği uyarısı yapılıyor.

    Michael Kasırgası
    © REUTERS / Jonathan Bachman
    'Ölümcül' Michael Kasırgası Florida'yı tehdit ediyor
    SCOTT: TAHLİYE ZAMANI ARTIK GEÇTİ, EVLERİNİZDEN AYRILMAYIN

    Florida Valisi Rick Scott, düzenlediği basın toplantısında, "Bu kasırga, Florida kıyılarını son 100 yılda vuran en kötü fırtına olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

    Daha önce eyalette yaşayan 370 bin kişi için tahliye kararı verildiğini belirten Scott, "Evlerinizden ayrılmayın. Bu, şu anda yapacağınız en kötü şey olur. Tahliye zamanı artık geçti" dedi.

    30 MİLYONDAN FAZLA KİŞİNİN KASIRGADAN ETKİLENECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

    ABD Hava Kuvvetleri, bölgedeki Tyndall Hava Kuvvetleri Üssü'nde bulunan jetlerini tahliye etti.

    Michael Kasırgası'nın acil durum ilan edilen Florida, Alabama ve Georgia eyaletlerindeki 30 milyondan fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor.

    Porto Riko'nun başkenti San Juan'da Maria Kasırgası'nda ölenleri anmak için hükümet binası önüne konulan ayakkabılar
    © REUTERS / Alvin Baez
    Yaklaşık 1 yıl sonra açıklandı: Porto Riko'yu vuran Maria Kasırgası'nda 1427 değil 2975 kişi öldü
    MİCHAEL KASIRGASI ORTA AMERİKA'DA 13 CAN ALDI

    Michael Kasırgası'nın etkileri ilk olarak Orta Amerika'da görülmeye başladı. Kasırganın yol açtığı seller nedeniyle Honduras, Nikaragua ve El Salvador'da toplam 13 kişi hayatını kaybetti.

    Guatemala'da da taşan bir nehrin sularına kapılan 4 kişi hala aranıyor.

    TRUMP UYARDI

    ​ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Florida, eyalet yetkilileri ve yerel yetkililerin yönlendirmelerini dikkate almak zorundasınız. Lütfen hazırlıklı ve dikkatli olun, güvende kalın." ifadelerini kullandı.

    Michael Kasırgası pazar günü Karayip Denizi'nde tropik fırtına olarak başlamış, pazartesi günü kasırga halini almıştı.

    İlgili konular:

    Florence Kasırgası sonrası bir otoyol, ölü balıklarla doldu
    Florence kasırgasında 1.7 milyon tavuk telef oldu
    Florence kasırgasının vurduğu Kuzey Karolina felaket bölgesi ilan edildi: Ölü sayısı 13'e yükseldi
    Florence kasırgasında ilk gün bilançosu: 1'i bebek 5 kişi yaşamını yitirdi
    Son 20 yılın en şiddetli kasırgası Florence’in vurduğu ABD’den kareler
    Florence Kasırgası ABD'ye ulaştı: 3 günde 8 aylık yağmur bekleniyor
    Etiketler:
    Florence Kasırgası, Michael Kasırgası, Micheal kasırgası ABD kıyılarında, ABD Başkanı Donald Trump, Florida Valisi Rick Scott, Kuzey Karolina, Florida, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    2 metrelik serap tedaviyi kabul etmemiş
    2 metrelik Serap Demir tedaviyi kabul etmemiş
    Karikatür
    Novak: Trump'ın tweet'leri piyasalarda kafa karışıklığına neden oluyor
    İnfografik
    Azerbaycan yapımı ateşli silahlar
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet