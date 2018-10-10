'Son 100 yılın en kötüsü' denilen Michael Kasırgası hızla ABD'ye yaklaşıyor

KASIRGANIN ŞİDDETİNİ DAHA DA ARTTIRACAĞI ÖN GÖRÜLÜYOR
Kasırganın, şiddetini daha da artıracağı ve hızının saatte 233 kilometreyi geçerek 5. kategoriye yükselebileceği uyarısı yapılıyor.
Florida Valisi Rick Scott, düzenlediği basın toplantısında, "Bu kasırga, Florida kıyılarını son 100 yılda vuran en kötü fırtına olabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Daha önce eyalette yaşayan 370 bin kişi için tahliye kararı verildiğini belirten Scott, "Evlerinizden ayrılmayın. Bu, şu anda yapacağınız en kötü şey olur. Tahliye zamanı artık geçti" dedi.
30 MİLYONDAN FAZLA KİŞİNİN KASIRGADAN ETKİLENECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR
ABD Hava Kuvvetleri, bölgedeki Tyndall Hava Kuvvetleri Üssü'nde bulunan jetlerini tahliye etti.
Michael Kasırgası'nın acil durum ilan edilen Florida, Alabama ve Georgia eyaletlerindeki 30 milyondan fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor.
Michael Kasırgası'nın etkileri ilk olarak Orta Amerika'da görülmeye başladı. Kasırganın yol açtığı seller nedeniyle Honduras, Nikaragua ve El Salvador'da toplam 13 kişi hayatını kaybetti.
Guatemala'da da taşan bir nehrin sularına kapılan 4 kişi hala aranıyor.
TRUMP UYARDI
FLORIDA — It is imperative that you heed the directions of your State and Local Officials. Please be prepared, be careful and be SAFE! #HurricaneMichael https://t.co/VP6PBXfzm9 pic.twitter.com/aKmaDNgZve— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2018
ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Florida, eyalet yetkilileri ve yerel yetkililerin yönlendirmelerini dikkate almak zorundasınız. Lütfen hazırlıklı ve dikkatli olun, güvende kalın." ifadelerini kullandı.
Michael Kasırgası pazar günü Karayip Denizi'nde tropik fırtına olarak başlamış, pazartesi günü kasırga halini almıştı.
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