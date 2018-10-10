'Son 100 yılın en kötüsü' denilen Michael Kasırgası hızla ABD'ye yaklaşıyor

ABD, geçen ay Güney ve Kuzey Karolina'yı etkisi altına alan Florence Kasırgası'nın ardından bu defa da Florida eyaletini yerel saat ile 16.00'da (TSİ 23.00) vurması beklenen Michael Kasırgası'na hazırlanıyor.

ABD'nin Florida eyaletini bugün vurması beklenen Michael Kasırgası, saatte 225 kilometre hızı bularak, 4. kategori kasırga seviyesine ulaştı. Ulusal Kasırga Merkezi sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Michael'in hızının saatte 225 kilometreye ulaştığını ve kategorisinin 4'e yükseldiğini duyurdu.

KASIRGANIN ŞİDDETİNİ DAHA DA ARTTIRACAĞI ÖN GÖRÜLÜYOR

Kasırganın, şiddetini daha da artıracağı ve hızının saatte 233 kilometreyi geçerek 5. kategoriye yükselebileceği uyarısı yapılıyor.

© REUTERS / Jonathan Bachman 'Ölümcül' Michael Kasırgası Florida'yı tehdit ediyor

Florida Valisi Rick Scott, düzenlediği basın toplantısında, "Bu kasırga, Florida kıyılarını son 100 yılda vuran en kötü fırtına olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce eyalette yaşayan 370 bin kişi için tahliye kararı verildiğini belirten Scott, "Evlerinizden ayrılmayın. Bu, şu anda yapacağınız en kötü şey olur. Tahliye zamanı artık geçti" dedi.

30 MİLYONDAN FAZLA KİŞİNİN KASIRGADAN ETKİLENECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

ABD Hava Kuvvetleri, bölgedeki Tyndall Hava Kuvvetleri Üssü'nde bulunan jetlerini tahliye etti.

Michael Kasırgası'nın acil durum ilan edilen Florida, Alabama ve Georgia eyaletlerindeki 30 milyondan fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor.

© REUTERS / Alvin Baez Yaklaşık 1 yıl sonra açıklandı: Porto Riko'yu vuran Maria Kasırgası'nda 1427 değil 2975 kişi öldü

Michael Kasırgası'nın etkileri ilk olarak Orta Amerika'da görülmeye başladı. Kasırganın yol açtığı seller nedeniyle Honduras, Nikaragua ve El Salvador'da toplam 13 kişi hayatını kaybetti.

Guatemala'da da taşan bir nehrin sularına kapılan 4 kişi hala aranıyor.

TRUMP UYARDI

FLORIDA — It is imperative that you heed the directions of your State and Local Officials. Please be prepared, be careful and be SAFE! #HurricaneMichael https://t.co/VP6PBXfzm9 pic.twitter.com/aKmaDNgZve — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2018

​ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Florida, eyalet yetkilileri ve yerel yetkililerin yönlendirmelerini dikkate almak zorundasınız. Lütfen hazırlıklı ve dikkatli olun, güvende kalın." ifadelerini kullandı.

Michael Kasırgası pazar günü Karayip Denizi'nde tropik fırtına olarak başlamış, pazartesi günü kasırga halini almıştı.