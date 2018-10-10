Trump'tan Kaşıkçı açıklaması: Türkiye ile yakın işbirliği içindeyiz, sonuna kadar gideceğiz

Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Suudi Arabistanlı en üst düzey bir isimle Kaşıkçı konusunu konuştuğunu ifade etti. Kaşıkçı'ya ilişkin Suudi Arabistan'dan kiminle görüştüğünü ismen zikretmeyen Trump, "Bu çok üzücü bir durum, çok kötü bir durum. Böyle bir şeyin bir gazetecinin ya da herhangi bir kimsenin başına gelmesine izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

'SONUNA KADAR GİDECEĞİZ'

"Bu durum Beyaz Saray'da bizim için çok önemli bir mesele. Sonuna kadar gideceğiz." diye konuşan Trump, konuya ilişkin olarak Türkiye ile yakın çalıştıklarını vurguladı.

Trump ayrıca Kaşıkçı'nın nişanlısıyla da görüştüklerini dile getirerek, kendisini Beyaz Saray'a davet ettiklerini belirtti.

Trump, "Kimin yaptığını bulacağız. Anladığımız kadarıyla kendisi konsolosluğa girdi, fakat bir daha çıkmadı" diye konuştu.