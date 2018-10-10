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22:30 10 Ekim 2018
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    Susie Martin

    Hava durumu sunucusu canlı yayına bebeğiyle çıktı

    © Fotoğraf: YouTube
    ABD
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    ABD'de bir hava durumu sunucusu canlı yayında bebek kangurusunu sırtına giydi ve sırtında çocuğu varken hava durumunu sundu.

    Praedictix isimli meteoroloji şirketi için çalışan sunucu ve meteorolog Susie Martin, çalışan ebeveynleri bebek kangurusu olarak bilinen aparatı giymeye teşvik etmek amacıyla canlı yayına oğlu ile çıktı.

    Olay hakkında ‘Good Morning America'ya açıklamalarda bulunan Martin, "Bana bir anne olarak fazlaca yardımı dokunan ve bir anne ile çocuğu arasında kurulan bu bağı tecrübe etmeye imkan sağlayan bu harika aparatı teşvik etmek istedim" dedi.

    Yeni doğan bebek
    © Fotoğraf : DHA
    'Yeni doğanlara gram altın yerine bebek bezi takılabilir'
    'BEBEĞİM RAHATKEN, BİRÇOK İŞLE AYNI ANDA UĞRAŞABİLİYORUM'

    "Sanıyorum, bebekleri rahat ettirmenin en iyi yollarından biri. Benim için harika bir şey çünkü bebeğim oldukça rahatken, bir yandan birçok işle aynı anda uğraşabiliyorum" diyen Martin, "Bu aparat benim iş yapabilmemi sağlarken aynı zamanda bir anne gibi hissetmemi sağlıyor" yorumunda bulundu.

    VİDEO 1.2 MİLYONDAN FAZLA İZLEYİCİYE ULAŞTI

    ​Martin'in oğluyla hava durumu sunduğu video internette hızla yayıldı ve 1,2 milyondan fazla izleyiciye ulaştı.

    Sosyal medyada oğlu ile sunduğu programın bir anda yayılması sonrasında oluşan ilgiden memnun olduğunu dile getiren Martin, "Burada tek mesaj, benim bu ürünü seviyor olmam. Çalışan bir anne olarak diyebilirim ki işimi yapmama yardım eden bu aparatı kullanmak güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

    Norveçli TV sunucusu, konuğunun üstüne kustu
    © Fotoğraf : www.youtube.com
    Norveçli TV sunucusu, konuğunun üstüne kustu
    BEBEK KANGURU APARATLARININ BİRÇOK FAYDASI VAR

    Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Babywearing International'a göre bu tür kanguruların sonsuz faydaları var. İlk olarak bebeklerin ağlamasını engelliyor, ebeveynler çocuklarına anne veya baba şefkati verebiliyor. Buna ek olarak eller serbest olabildiği zaman anne veya baba diğer işlerini de görebiliyorlar.

     

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    Etiketler:
    Babywearing International, Praedictix, Susie Martin, ABD
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