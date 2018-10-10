Hava durumu sunucusu canlı yayına bebeğiyle çıktı

Praedictix isimli meteoroloji şirketi için çalışan sunucu ve meteorolog Susie Martin, çalışan ebeveynleri bebek kangurusu olarak bilinen aparatı giymeye teşvik etmek amacıyla canlı yayına oğlu ile çıktı.

Olay hakkında ‘Good Morning America'ya açıklamalarda bulunan Martin, "Bana bir anne olarak fazlaca yardımı dokunan ve bir anne ile çocuğu arasında kurulan bu bağı tecrübe etmeye imkan sağlayan bu harika aparatı teşvik etmek istedim" dedi.

© Fotoğraf : DHA 'Yeni doğanlara gram altın yerine bebek bezi takılabilir'

"Sanıyorum, bebekleri rahat ettirmenin en iyi yollarından biri. Benim için harika bir şey çünkü bebeğim oldukça rahatken, bir yandan birçok işle aynı anda uğraşabiliyorum" diyen Martin, "Bu aparat benim iş yapabilmemi sağlarken aynı zamanda bir anne gibi hissetmemi sağlıyor" yorumunda bulundu.

VİDEO 1.2 MİLYONDAN FAZLA İZLEYİCİYE ULAŞTI

Wow. We're absolutely blown away by the response the #babywearing video has gotten! Thank you for all the kindness. @smartinWX has addressed some of the most common questions she's getting on our latest blog: https://t.co/kElk2kU9s4 pic.twitter.com/qLHj8y7DWK — Praedictix Weather (@Praedictix) October 9, 2018

​Martin'in oğluyla hava durumu sunduğu video internette hızla yayıldı ve 1,2 milyondan fazla izleyiciye ulaştı.

Sosyal medyada oğlu ile sunduğu programın bir anda yayılması sonrasında oluşan ilgiden memnun olduğunu dile getiren Martin, "Burada tek mesaj, benim bu ürünü seviyor olmam. Çalışan bir anne olarak diyebilirim ki işimi yapmama yardım eden bu aparatı kullanmak güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

© Fotoğraf : www.youtube.com Norveçli TV sunucusu, konuğunun üstüne kustu

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Babywearing International'a göre bu tür kanguruların sonsuz faydaları var. İlk olarak bebeklerin ağlamasını engelliyor, ebeveynler çocuklarına anne veya baba şefkati verebiliyor. Buna ek olarak eller serbest olabildiği zaman anne veya baba diğer işlerini de görebiliyorlar.