FBI: Çin karşı karşıya kaldığımız en karmaşık karşı istihbarat tehdidi

Wray, Çin'i kastederek "Onlar amaçlarına ulaşmak için siber müdahale, yabancı yatırım, şirket alımları ve tedarik zincirini tehdit etmek gibi giderek büyüyen bir dizi geleneksel olmayan yöntem kullanıyorlar" yorumunu yaptı.
'RUSYA BUGÜNÜN, ÇİN YARININ SAVAŞINI VERİYOR'
Çin'in 'ekonomik ajanlık' faaliyetlerinin ABD'nin her bölgesindeki iş ve sektörleri etkilediğini savunan Wray, şu ifadeleri kullandı: "Çin, birçok bakımdan karşı karşıya kaldığımız en geniş, en karmaşık ve en uzun dönemli karşı istihbarat tehdididir. Rusya, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra gücünü korumak için mücadele ediyor. Onlar bugünün savaşını veriyorlar. Çin ise yarının savaşını veriyor."
FBI'DAN 5 BİN 'TERÖR SORUŞTURMASI'
FBI için terörizmin halen en büyük endişe olduğunu belirten Wray, 11 Eylül saldırılarından bu yana terör tehdidinin büyük ölçüde değiştiği değerlendirmesinde bulundu. Wray, "Şu anda içeride radikalleşen ve çok beklenmedik bir zamanda saldırı yapmaya yatkın yurt içinde şiddet yanlısı aşırılıkçılarla karşı karşıyayız" diye konuştu.
Öte yandan aynı oturumda konuşan İç Güvenlik Bakanı Nielsen ise Çin'in ABD'de kamuoyunu etkilemek için büyük çaba harcadığını iddia etti. Nielsen, "Henüz Çin'in (ABD'nin), seçim altyapısına erişim sağlayacak bir faaliyetini tespit etmedik." diye konuştu.
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