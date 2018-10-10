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00:12 11 Ekim 2018
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    The FBI headquarters building in Washington, DC.

    FBI: Çin karşı karşıya kaldığımız en karmaşık karşı istihbarat tehdidi

    © AFP 2018 / YURI GRIPAS
    ABD
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    ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, "Çin, birçok bakımdan karşı karşıya kaldığımız en geniş, en karmaşık ve en uzun dönemli karşı istihbarat tehdididir" dedi.

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    Wray, ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen ve Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktör Vekili Russel Traverse ile Senato İç Güvenlik Komitesi'nde, 'ABD'ye yönelik tehditler' konulu bir oturumda konuştu. ABD'nin devletler ve devlet dışı birçok aktör tarafından tehdit edildiğini savunan FBI Direktörü Wray, Çin'in ABD'nin ticari, inovasyon ve fikri mülkiyet gibi pek çok alanda devlet sırlarına ulaşmaya çalıştığını ifade etti.

    Wray, Çin'i kastederek "Onlar amaçlarına ulaşmak için siber müdahale, yabancı yatırım, şirket alımları ve tedarik zincirini tehdit etmek gibi giderek büyüyen bir dizi geleneksel olmayan yöntem kullanıyorlar" yorumunu yaptı.

    'RUSYA BUGÜNÜN, ÇİN YARININ SAVAŞINI VERİYOR'

    Çin'in 'ekonomik ajanlık' faaliyetlerinin ABD'nin her bölgesindeki iş ve sektörleri etkilediğini savunan Wray, şu ifadeleri kullandı: "Çin, birçok bakımdan karşı karşıya kaldığımız en geniş, en karmaşık ve en uzun dönemli karşı istihbarat tehdididir. Rusya, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra gücünü korumak için mücadele ediyor. Onlar bugünün savaşını veriyorlar. Çin ise yarının savaşını veriyor."

    ABD-Çin
    © AFP 2018 / Jason Lee
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    Wray, ABD'nin ara seçimlerinin yaklaşması ile FBI'ın seçimlere yönelik dış müdahalelere yönelik hazırlıklar yaptığını da kaydetti.

    FBI'DAN 5 BİN 'TERÖR SORUŞTURMASI'

    FBI için terörizmin halen en büyük endişe olduğunu belirten Wray, 11 Eylül saldırılarından bu yana terör tehdidinin büyük ölçüde değiştiği değerlendirmesinde bulundu. Wray, "Şu anda içeride radikalleşen ve çok beklenmedik bir zamanda saldırı yapmaya yatkın yurt içinde şiddet yanlısı aşırılıkçılarla karşı karşıyayız" diye konuştu.

    Siber saldırı
    © REUTERS / Kacper Pempel
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    Ülke içinde internet gibi ortamlarda radikalleşmenin FBI için çok daha büyük riskler taşıyan biz dizi yeni sorunu beraberinde getirdiğini ifade eden FBI Direktörü, "Şu anda Amerika ve dünya çapında 5 bin terör davasını soruşturuyoruz ve bunların bin kadarı yurt içinde yetişen şiddet yanlısı aşırılıkçılardan oluşuyor ve bunlar tüm 50 eyalete yayılmış durumda. Geçen yıl terör mensubu yüzlerce kişiyi tutukladık" dedi.

    Öte yandan aynı oturumda konuşan İç Güvenlik Bakanı Nielsen ise Çin'in ABD'de kamuoyunu etkilemek için büyük çaba harcadığını iddia etti. Nielsen, "Henüz Çin'in (ABD'nin), seçim altyapısına erişim sağlayacak bir faaliyetini tespit etmedik." diye konuştu.

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    Etiketler:
    Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Christopher Wray, Çin, ABD
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