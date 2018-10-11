Trump: Kaşıkçı'nın başına ne geldiğini bulmak zorundayım

'TÜRKİYE'DEKİ ABD'Lİ SORUŞTURMACILAR ARAŞTIRACAK'
Fox News'a konuşan Trump, Türkiye'deki Amerikalı soruşturmacıların Kaçıkçı vakasını inceleyeceğini duyurarak ekledi:
"Ne olduğunu ortaya çıkarmak zorundayım."
Trump şöyle konuştu:
"Bu konuda çok sertiz. Orada soruşturmacılarımız var ve Türkiye ile birlikte çalışıyoruz, açıkçası Suudi Arabistan'la da birlikte çalışıyorız. Ne olup bittiğini ortaya çıkarmak istiyoruz."
BOLTON İLE KUSHNER, SIKI DOSTLARI SELMAN'LA KONUYU GÖRÜŞMÜŞ
Trump dün de Türkiye ile yakın çalıştıklarını belirterek şunları söylemişti:
Yanısıra dün bir açıklama yapan Beyaz Saray, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Başdanışman Jared Kushner'in kayıp Suudi gazeteci konusunu Veliaht Prens ile telefonda görüştüğünü duyurmuştu.
'ÇİN'E DAHA ÇOK ÇEKTİRECEĞİM'
Öte yandan Trump, Fox News'a birçok konuda açıklamada bulundu.
Çin'e karşı ticaret savaşı açmış bulunan Trump, ilave gümrük vergisi politikasıyla 'Çin ekonomisine büyük etkide bulunduğunu, önemli ölçüde zarar verdiğini ve eğer canı isterse Çin'e edecek daha çok şeyi olduğunu' söyledi.
'ÇİNLİLER ÇOK UZUN SÜRE ÇOK İYİ YAŞADILAR, AMA ARTIK BİTTİ'
ABD Başkanı "Çinliler çok uzun süre çok iyi yaşadılar ve açıkçası bence Amerikalıların aptal olduğunu düşünüyorlar. Amerikalılar aptal insanlar değillerdir. Sadece ticaret konusunda kötü yönetildik" diyerek artık bu durumun 'sona erdiğini' ifade etti.
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