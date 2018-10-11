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17:18 11 Ekim 2018
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    Donald Trump

    Trump: Kaşıkçı'nın başına ne geldiğini bulmak zorundayım

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'a demeç verirken kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

    Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun önünde Türk polisi
    © REUTERS / Murad Sezer
    Pence: Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye FBI ekibi gönderebiliriz
    Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MbS) bir numaralı destekçisi olan ABD Başkanı Donald Trump, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Selman'ın emriyle Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü iddialarıyla ilgili tonunu tırmandırdı.

    'TÜRKİYE'DEKİ ABD'Lİ SORUŞTURMACILAR ARAŞTIRACAK'

    Fox News'a konuşan Trump, Türkiye'deki Amerikalı soruşturmacıların Kaçıkçı vakasını inceleyeceğini duyurarak ekledi:

    "Ne olduğunu ortaya çıkarmak zorundayım."

    ABD Başkanı Donald Trump
    © AFP 2018 / Nicholas Kamm
    Trump'tan Kaşıkçı açıklaması: Türkiye ile yakın işbirliği içindeyiz, sonuna kadar gideceğiz
    'HEM TÜRKİYE HEM DE SUUDİ ARABİSTAN İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ'

    Trump şöyle konuştu:

    "Bu konuda çok sertiz. Orada soruşturmacılarımız var ve Türkiye ile birlikte çalışıyoruz, açıkçası Suudi Arabistan'la da birlikte çalışıyorız. Ne olup bittiğini ortaya çıkarmak istiyoruz."

    BOLTON İLE KUSHNER, SIKI DOSTLARI SELMAN'LA KONUYU GÖRÜŞMÜŞ

    Trump dün de Türkiye ile yakın çalıştıklarını belirterek şunları söylemişti:

    Veliaht Prens Muhammed bin Selman
    © AFP 2018 / Fayez Nureldine
    Washington Post: Prens Selman, Kaşıkçı'nın yakalanması için operasyon emri vermişti
    "Bu çok üzücü bir durum, çok kötü bir durum. Böyle bir şeyin bir gazetecinin ya da herhangi bir kimsenin başına gelmesine izin veremeyiz… Sonuna kadar gideceğiz… Kimin yaptığını bulacağız."

    Yanısıra dün bir açıklama yapan Beyaz Saray, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Başdanışman Jared Kushner'in kayıp Suudi gazeteci konusunu Veliaht Prens ile telefonda görüştüğünü duyurmuştu.

    'ÇİN'E DAHA ÇOK ÇEKTİRECEĞİM'

    Öte yandan Trump, Fox News'a birçok konuda açıklamada bulundu.

    Çin'e karşı ticaret savaşı açmış bulunan Trump, ilave gümrük vergisi politikasıyla 'Çin ekonomisine büyük etkide bulunduğunu, önemli ölçüde zarar verdiğini ve eğer canı isterse Çin'e edecek daha çok şeyi olduğunu' söyledi.

    Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu
    © AP Photo / Lefteris Pitarakis
    'Türk yetkililer, Kaşıkçı’nın nerede ve ne zaman öldürüldüğünü biliyor'
    "Bunu yapmak istemiyorum ama müzakare masasına gelmeleri lazım" diye ekledi.

    'ÇİNLİLER ÇOK UZUN SÜRE ÇOK İYİ YAŞADILAR, AMA ARTIK BİTTİ'

    ABD Başkanı "Çinliler çok uzun süre çok iyi yaşadılar ve açıkçası bence Amerikalıların aptal olduğunu düşünüyorlar. Amerikalılar aptal insanlar değillerdir. Sadece ticaret konusunda kötü yönetildik" diyerek artık bu durumun 'sona erdiğini' ifade etti.

    Etiketler:
    Fox News, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu, Jared Kushner, John Bolton, Cemal Kaşıkçı, Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), Çin, Suudi Arabistan, ABD
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