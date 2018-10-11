ABD'li senatörler, Avrupa'daki Rus enerji hakimiyetine karşı koymak için yasa tasarısı sundu

Rus gazına olan ihtiyacın azaltılması amacıyla Avrupa'daki enerji projelerine 1 milyar dolar kaynak aktarılmasını öneren senatörler, yayınladıkları basın bülteninde "Rusya, enerji piyasasındaki hakimiyetini rüşvet, yolsuzluk ve propaganda ile birlikte Batılı kurumları değersizleştirmek ve Rusya'ya veya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı koyamayacak uysal hükümetler yaratmak için kullanıyor" iddiasına yer verdi.
Murphy ve Johnson, tasarının yasalaşması halinde Avrupa'nın enerji tedarikinin çeşitleneceğini ve Rusya'nın bölgedeki nüfuzunun azalacağını savundu.
Murphy, ABD'nin müttefiklerine yeni enerji kaynakları elde etme ve stratejik öneme sahip projeleri uygulama konularında katkı sunmanın Putin'in Avrupa'daki hakimiyetine son verebileceğini ve ABD'de yeni istihdam alanları yaratabileceğini sözlerine ekledi.
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