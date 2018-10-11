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17:18 11 Ekim 2018
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    ABD Senatosu

    ABD'li senatörler, Avrupa'daki Rus enerji hakimiyetine karşı koymak için yasa tasarısı sundu

    © AP Photo / Chairman of the Joint Chiefs
    ABD
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    ABD'li Cumhuriyetçi senatörler Chris Murphy ve Ron Johnson, Rusya'nın Avrupa'daki enerji hakimiyetiyle mücadele etmek için bir yasa tasarısı sundu.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı
    © AFP 2018 / ALEXANDER NEMENOV
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    Bloomberg'in haberine göre Murphy ve Johnson, Rusya'nın nüfuzuna karşı koymaya yardım edeceği belirtilen bu tasarıya 'Avrupa Enerji Güvenlik ve Çeşitlendirme Yasası' adını verdi.

    Rus gazına olan ihtiyacın azaltılması amacıyla Avrupa'daki enerji projelerine 1 milyar dolar kaynak aktarılmasını öneren senatörler, yayınladıkları basın bülteninde "Rusya, enerji piyasasındaki hakimiyetini rüşvet, yolsuzluk ve propaganda ile birlikte Batılı kurumları değersizleştirmek ve Rusya'ya veya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı koyamayacak uysal hükümetler yaratmak için kullanıyor" iddiasına yer verdi.

    Murphy ve Johnson, tasarının yasalaşması halinde Avrupa'nın enerji tedarikinin çeşitleneceğini ve Rusya'nın bölgedeki nüfuzunun azalacağını savundu.

    LNG
    © AP Photo / Murad Sezer
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    "Doğu Avrupa'da askeri savunmamızı artırmak için haklı olarak milyarlarca dolar yatırım yaptık ancak eşit seviyede tehlike arz eden Rusya'nın Avrupa'daki enerji hakimiyeti de unutulmamalı" diyen Murphy, Avrupa'nın büyük oranda Rusya'ya bağlı olması nedeniyle Putin'in büyük kazanımlar elde ettiğini kaydetti.

    Murphy, ABD'nin müttefiklerine yeni enerji kaynakları elde etme ve stratejik öneme sahip projeleri uygulama konularında katkı sunmanın Putin'in Avrupa'daki hakimiyetine son verebileceğini ve ABD'de yeni istihdam alanları yaratabileceğini sözlerine ekledi.

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    Etiketler:
    Avrupa Enerji Güvenlik ve Çeşitlendirme Yasası, Chris Murphy, Ron Johnson, Avrupa, ABD, Rusya
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