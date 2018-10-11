Washington Post: Prens Selman, Kaşıkçı'nın yakalanması için operasyon emri vermişti

Washington Post'un ABD istihbaratına dayandırdığı haberinde, Kaşıkçı'nın İstanbul'da ortadan kaybolmasının, prens Selman'ın bu emriyle bağlantılı olduğu iddia edildi.

Gazeteye ismini vermeden konuşan bir yetkiliye göre, Selman ve diğer bazı Suudi yetkililerin, iş ve koruma karşılığında Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan'a getirmeye çalıştığı öğrenildi.

'EN UFAK BİR GÜVENİM YOK'

Kaşıkçı'nın ise, söz konusu teklifi reddederek, bir arkadaşına "Şaka mı yapıyorsun, onlara en ufak bir güvenim yok" dediği belirtildi.

Ayrıca, yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ulaştıkları istihbaratın, 'Kaşıkçı'ya zarar verme amaçlı değil, yalnızca tutuklama amaçlı' olduğu aktarıldı.

'ŞİDDET EYLEMİ PLANLANDIĞI ANLAŞILSAYDI UYARILIRDI'

Öte yandan eski bir ABD yetkilisi, ABD'nin Kaşıkçı'nın yakalanmasına ilişkin istihbaratı 'tutuklama operasyonu' olarak değerlendirerek, herhangi bir uyarıda bulunmaya gerek görmediğini belirtti ve "Eğer raporlanan yakalama olayında herhangi bir şiddet eyleminin planlandığını gösteren bir şey olsaydı, evet, o zaman uyarmaları gerekirdi" ifadelerini kullandı.