Trump: Kaşıkçı vakası yüzünden Suudi yatırımlarını engelleyecek değiliz

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere bir dizi açıklama yaparken, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolması vakasıyla ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu.

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğüne inanılan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili sorular üzerine, Trump, Kaşıkçı ile ilgili endişelere rağmen, Suudi Arabistan'ın ABD'ye yönelik yatırımlarını engellemek için bir neden göremediğini söyledi.

ABD'nin engellemesine uğraması halinde Suudi kraliyetinin parasını Rusya ve Çin'e kaydıracağını belirten Trump, Washington'ın Kaşıkçı vakasıyla ilgili kısa süre içinde bir rapor sunulmasını beklediğini dile getirdi, ama başka ayrıntıya girmedi.

ABD'nin Merkez Bankası niteliği de bulunan Fed'in faiz artırımlarına yönelik eleştirilerini de devam ettiren Trump, 'Fed'in kontrolden çıktığı' görüşünü tekrarladı.

Fed'in çok sıkı önlemler almakla hata yaptığını savunan ABD Başkanı, Fed Başkanı Jay Powell'ı kovmayacağını, ama hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Trump, birkaç saat öncesinde telefonla Fox News'a verdiği mülakatta, gümrük vergisi seti çektiği Çin'e yapıp edeceği daha çok şey olduğundan söz etmişti.

Bu söyleme karşın, Wall Street Journal gazetesi, Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kasım sonunda Arjantin'de yapılacak G20 zirvesinde görüşmeyi planladığını duyurdu.