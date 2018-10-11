'Türkiye ile ABD ‘gizli’ anlaşma yaptı, Brunson serbest kalacak'

ABD’nin önde gelen televizyonlarından NBC, darbe girişiminin ardından tutuklanan ve Türkiye ile ABD arasında krize neden olan ABD’li rahip Andrew Brunson’ın, iki ülke arasındaki ‘gizli’ bir anlaşmayla birkaç güç içinde serbest bırakılacağını iddia etti.

© REUTERS / Osman Orsal Brunson'un avukatı: Ev hapsinin kaldırılmasını bekliyoruz

Diken'in aktardığı haberde Donald Trump yönetiminden üst düzey yetkililerin Türkiye'yle anlaşma yaptığı ve Brunson'ın hakkındaki suçlamaların cuma günkü duruşmada düşürüleceği bilgisine yer verildi. Bilginin kaynağı olarak üst düzey ABD'li yetkililer gösterildi.

'ANLAŞMAYA BMGK'DA VARILMIŞ'

Anlaşmanın geçen ay Türk ve ABD'li yetkililer arasında, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın da katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu esnasında yürütülen temaslar sonucunda varıldığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Brunson'ın bu ay içinde serbest kalabileceğini iddia etmişti. Brunson'ın duruşması ise yarın.

'DETAYLAR BELİRSİZ'

© REUTERS / Jonathan Ernst ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Yapılması gereken doğru şey papaz Brunson'ın serbest bırakılması

Detayların henüz belirsiz olduğu ancak gizli anlaşmanın ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı ekonomik baskının hafifletilmesine ilişkin mutabakatı içerdiği belirtilen haberde, Trump yönetiminin Türkiye'nin Brunson'ı serbest bırakacağına tamamıyla güvenmediği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir yetkili, "Brunson'ın masum olduğuna inanmayı sürdürüyoruz ve Cuma günkü duruşma Türk yargı sisteminin bir Amerikan vatandaşını serbest bırakması için başka bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Haberde Türk ve ABD taraflarının bu iddia karşısında yorum yapmamayı tercih ettiği kaydedildi.