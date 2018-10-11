ABD Dışişleri: Brunson'un serbest bırakılmasını bekliyoruz

Nauert’in açıklaması, ABD’nin önde gelen televizyonlarından NBC’nin Brunson’ın, iki ülke arasındaki ‘gizli’ bir anlaşmayla birkaç gün içinde serbest bırakılacağı iddiasının ardından geldi.
Haftalık basın toplantısında konuşan Nauert, “Brunson’ın serbest bırakılması iki ülke ilişkileri için önemli bir adım olur. Brunson’ın serbest bırakılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Nauert, iddialara ilişkin “Brunson konusunda benim bildiğim bir anlaşma yok. Yarın Brunson’ın duruşması var. Hukuki süreç devam ediyor. Yakından takip ediyoruz, Brunson ve ailesine destek veriyoruz” diye konuştu.
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