ABD Dışişleri: Brunson'un serbest bırakılmasını bekliyoruz

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'de tutuklu bulunan ABD'li rahip Brunson hakkında, "Brunson'un serbest bırakılması iki ülke ilişkileri için önemli bir adım. Brunson'ın serbest bırakılmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, darbe girişiminin ardından tutuklanan ve Türkiye ile ABD arasında krize neden olan ABD’li papaz Andrew Brunson’ın serbest bırakılmasıyla ilgili iki ülke arasında bildiği bir anlaşma olmadığını söyledi.

Nauert’in açıklaması, ABD’nin önde gelen televizyonlarından NBC’nin Brunson’ın, iki ülke arasındaki ‘gizli’ bir anlaşmayla birkaç gün içinde serbest bırakılacağı iddiasının ardından geldi.

Haftalık basın toplantısında konuşan Nauert, “Brunson’ın serbest bırakılması iki ülke ilişkileri için önemli bir adım olur. Brunson’ın serbest bırakılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Nauert, iddialara ilişkin “Brunson konusunda benim bildiğim bir anlaşma yok. Yarın Brunson’ın duruşması var. Hukuki süreç devam ediyor. Yakından takip ediyoruz, Brunson ve ailesine destek veriyoruz” diye konuştu.