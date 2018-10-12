ABD, Donbass'ta referandum yapılması fikrine karşı çıktı

Kurt Volker telefonla verdiği brifingde, "Böyle bir referandumun yapılmasının ne Ukrayna Anayasası ne de Minsk Anlaşması açısından hiçbir yasal dayanağı yoktur. Biz Ukrayna'nın bazı bölgelerinde referandum yapılamayacağını açık bir şekilde belirttik" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı Yuriy Uşakov, daha önce Vladimir Putin ile Donald Trump'ın Helsinki zirvesinde Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin statüsünün belirlenmesi için Donbass Bölgesi'nde referandum yapılması olasılığını ele aldıklarını açıklamıştı.

Bloomberg ajansı da Rus liderin Helsinki zirvesinde ABD liderine uluslararası kuruluşların gözetiminde Donbass Bölgesinde referandum yapılmasını önerdiğini belirtmişti.

Öte yandan, Kiev referandum fikrini garip ve asla kabul edilemez olarak nitelendirmişti.