ABD'li şirketlerden Suudi Arabistan'a Kaşıkçı tepkisi: Sponsorluk ve projelerden çekiliyorlar

ABD'nin diğer önemli basın organlarından Huffington Post'un kurucusu olan ve Future Investment Initiative'in danışma kurulunda bulunan Arianna Huffington adına açıklama yapan bir yetkili, Huffington'ın konferansa katılmayacağını belirtti.
Los Angeles Times'in sahibi Patrick Soon-Shiong'in de konuşmacı olarak yer alacağı konferansa katılmayacağı belirtildi.
İsviçre- İsveç ortaklığında kurulmuş bir teknoloji firması olan ABB de Kaşıkçı olayının yansımalarını takip edildiğini, buna göre konferansa katılıp katılmayacaklarını açıklayacaklarını kaydetti.
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Ayrıca kent inovasyon şirketi olan Sidewalk Labs'ın kurucusu Dan Doctoroff da NEOM üzerinde çalışmayacaklarını açıkladı.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın da yazarları arasında bulunduğu Washington Post gazetesi, ABD istihbaratının yaptığı bir dinlemede, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Kaşıkçı'nın bazı vaatlerle Suudi Arabistan'a dönmesinin sağlanması, daha sonra da tutuklanmasını emrettiğini ileri sürmüştü.
Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.
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