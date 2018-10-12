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02:20 12 Ekim 2018
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    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı

    ABD'li şirketlerden Suudi Arabistan'a Kaşıkçı tepkisi: Sponsorluk ve projelerden çekiliyorlar

    © REUTERS / REUTERS
    ABD
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    ABD'li firmalar, son dönemde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti konusunda eleştirilerin hedefi olan Suudi Arabistan'ın girişimlerinden sponsorluklarını ve desteklerini çekiyor.

    Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    Amerika'nın önde gelen gazeteleri arasında olan New York Times'ın (NYT) ardından diğer başka firmalar da Kaşıkçı'nın akıbeti konusunda eleştirilerin hedefi olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek konferanstan medya sponsorluğunu çektiğini duyurdu.

    ABD'nin diğer önemli basın organlarından Huffington Post'un kurucusu olan ve Future Investment Initiative'in danışma kurulunda bulunan Arianna Huffington adına açıklama yapan bir yetkili, Huffington'ın konferansa katılmayacağını belirtti.

    Los Angeles Times'in sahibi Patrick Soon-Shiong'in de konuşmacı olarak yer alacağı konferansa katılmayacağı belirtildi.

    İsviçre- İsveç ortaklığında kurulmuş bir teknoloji firması olan ABB de Kaşıkçı olayının yansımalarını takip edildiğini, buna göre konferansa katılıp katılmayacaklarını açıklayacaklarını kaydetti.

    500 MİLYAR DOLARLIK PROJEDE YAPRAK DÖKÜMÜ

    Energy Secretary Ernest Moniz speaks at a signing ceremony for a memorandum of agreement to establish the Manhattan Project National Historic Park, Tuesday, Nov. 10, 2015, at the Interior Department in Washington
    © AP Photo /
    ABD'li eski bakan, Kaşıkçı olayı nedeniyle Suudi Arabistan'daki rolünü askıya aldı
    Ayrıca, ABD'nin eski enerji bakanlarından Ernest Moniz, gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yaşanan gelişmeleri gerekçe göstererek, Suudi Arabistan'ın 500 milyar dolarlık projesi NEOM'un yönetim kurulundaki rolünü askıya aldığını duyurmuştu. Avrupa Komisyonu'nun eski Başkan Yardımcısı Neelie Kroes de bugün, Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkana kadar NEOM'un yönetim kurulandaki rolünü askıya aldığını belirtti.

    Ayrıca kent inovasyon şirketi olan Sidewalk Labs'ın kurucusu Dan Doctoroff da NEOM üzerinde çalışmayacaklarını açıkladı.

    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın da yazarları arasında bulunduğu Washington Post gazetesi, ABD istihbaratının yaptığı bir dinlemede, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Kaşıkçı'nın bazı vaatlerle Suudi Arabistan'a dönmesinin sağlanması, daha sonra da tutuklanmasını emrettiğini ileri sürmüştü.

    Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

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    Etiketler:
    Neom, The New York Times (NYT), The Washington Post, Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan, ABD
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