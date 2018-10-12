ABD, Kıbrıs'taki üssü 4 yıl gizli kullanmış

ABD'nin, Suriye'ye ve Ortadoğu'ya yönelik hava harekatlarının da yapıldığı Ağrotur üssünü, "tehlike bölgelerinden personel tahliyesi için kullandığı" belilrtildi. Beş helikopter ve 40 personel bulunan üssün dört yıllık gideri ise 70 milyon Euro olduğu iddia edildi. ABD, 2012 yılında İngiliz üslerini kullanmak istemiş ancak bu istek reddedilmişti. Rum medyası ABD'nin de gizli şekilde İngiliz üslerini kullandığına dikkat çekti.
'HAVA ÜSSÜ KAPATILDI MI?' SORUSU YANITSIZ KALDI
ABD Dışişleri Bakanlığı ile Pentagon ise, Kıbrıs adasında kurulan ve 70 milyon dolar harcanan hava üssünü kapattıkları yönünde çıkan haberleri yorumlamaktan kaçındı. Pentagon temsilcisi, RIA Novosti muhabirinin konuyla ilgili sorusuna yanıt olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'yla temasa geçilmesini istedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise soruyu, "ABC'de yayınlanan genel müffetişliğin raporuna eklenecek bir şey yok" şeklinde yanıtladı.
ABC televizyonu, Dışişleri Bakanlığı Genel Müfettişlik Ofisi raporuna dayandırarak verdiği haberinde, " ABD'nin ‘hangi amaca hizmet ettiği' belli olmayan ve 71 milyon dolar harcadığı Kıbrıs adasında kurduğu hava üssünü ‘sessiz' bir şekilde kapattı" ifadelerini kullanmıştı.
'HER YIL 20 MİLYON DOLAR HARCANDI'
ABC'ye göre, Kıbrıs'ta inşa edilen söz konusu hava üssü, Libya'nın Bingazi kentindeki CIA üssüne düzenlenen silahlı saldırıdan sonra tedbir amaçlı kuruldu. Bingazi'deki saldırıda Büyükelçi Christopher Stevens da dahil olmak üzere dört ABD vatandaşı öldürülmüştü.
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