Pompeo: Ortadoğu'nun tamamı İsrail gibi olmalı

DEMOKRASİ ÖRNEĞİ YAPTI
İsrail'le ilgili "Demokratik ve müreffeh, barış istiyor, özgür basını ve büyüyen ekonomisi var" tablosunu çizen Pompeo, "Yani Ortadoğu'nun olmasını istediğimiz her şey… İlerde Ortadoğu'nun tamamının bunun gibi olmasını istiyoruz" dedi.
'YOLSUZ, ZORBA, TERÖR SPONSORU'
'DISNEY FİLMİ KARAKTERLERİ DEĞİL'
"Başkan Obama tehlikeli ödünler verirse, ekonomik yaptırımları kaldırıp Tahran'a nakit para dolu uçak gönderirse, İran liderliğini uslu davranmaya ikna edebileceğini sandı. Ama İran'ın liderleri, Disney filmi karakterleri değil."
İran'ın liderlerinin daha çok filmlerin kötü adamları gibi olduğunu ifade eden ABD Dışişleri Bakanı, "Bunlar onların gerçeği. Katiller ve terörü finanse ediyorlar, bugün hala 'Amerika'ya ölüm' diye bağırıyolar" diye çıkıştı.
İsrail ve Suudi Arabistan'ı kayıtsız şartsız destekleyen ABD Başkanı Donald Trump, selefi Obama'nın vardığı İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'ın tüm can damarlarını kesmeye yönelik çok ağır yaptırımları aşamalı olarak devreye sokuyor.
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