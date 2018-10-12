Pompeo: Ortadoğu'nun tamamı İsrail gibi olmalı

Yahudi lobisine hitap eden ABD Dışişleri Bakanı, İsrail'den, 'Ortadoğu'nun tamamının olmasını istediğimiz her şey' diye söz etti.

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Amerika'nın Ulusal Güvenliği İçin Yahudi Enstitüsü'nün (JINSA) yıllık yemeğinde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'ın Ortadoğu'nun tamamının İsrail gibi olmasını istediğini söyledi.

DEMOKRASİ ÖRNEĞİ YAPTI

İsrail'le ilgili "Demokratik ve müreffeh, barış istiyor, özgür basını ve büyüyen ekonomisi var" tablosunu çizen Pompeo, "Yani Ortadoğu'nun olmasını istediğimiz her şey… İlerde Ortadoğu'nun tamamının bunun gibi olmasını istiyoruz" dedi.

'YOLSUZ, ZORBA, TERÖR SPONSORU'

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İsrail ve Suudi Arabistan'ın bir numaralı düşman bellediği İran içinse "Liderliği yolsuz olduğu gibi kendi halkının insan haklarına saldırıyor ve Ortadoğu'nun her köşesinde terörizmi finanse ediyor" suçlamasında bulunan Pompeo, İran'la sorunları diplomatik yolla çözme sürecine girmiş önceki Başkan Barack Obama'ya yönelik Trump yönetiminin artık gelenekselleşen fırçalamasına da girişti:

'DISNEY FİLMİ KARAKTERLERİ DEĞİL'

"Başkan Obama tehlikeli ödünler verirse, ekonomik yaptırımları kaldırıp Tahran'a nakit para dolu uçak gönderirse, İran liderliğini uslu davranmaya ikna edebileceğini sandı. Ama İran'ın liderleri, Disney filmi karakterleri değil."

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İran'ın liderlerinin daha çok filmlerin kötü adamları gibi olduğunu ifade eden ABD Dışişleri Bakanı, "Bunlar onların gerçeği. Katiller ve terörü finanse ediyorlar, bugün hala 'Amerika'ya ölüm' diye bağırıyolar" diye çıkıştı.

İsrail ve Suudi Arabistan'ı kayıtsız şartsız destekleyen ABD Başkanı Donald Trump, selefi Obama'nın vardığı İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'ın tüm can damarlarını kesmeye yönelik çok ağır yaptırımları aşamalı olarak devreye sokuyor.