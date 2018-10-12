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    Kanye West-ABD Başkanı Donald Trump

    Oval Ofis'te Trump'la görüşen Kanye: MAGA şapkasını taktığımda kendimi Süpermen gibi hissettim

    © AFP 2018 / SEBASTIAN SMITH
    ABD
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    ABD'li rap şarkıcısı ve eğlence sektörü fenomeni Kim Kardashian'ın eşi Kanye West, Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump'la görüştü. Oval Ofis'te Trump'ın masasının tam karşısına oturan Kanye ile Trump arasındaki görüşme 'eşi benzeri görülmemiş' anlara sahne oldu.

    ABD Başkanı Donald Trump-ABD'li rapçi Kanye West
    © REUTERS / Andrew Kelly
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    ABD'li rap yıldızı Kanye West'in Beyaz Saray'da Trump'la yaptığı görüşme inanılmaz anlara sahne oldu. Kanye görüşmede rap yapmadı ancak spot ışıklarını üstüne alarak yaklaşık 10 dakika süren uzun bir monolog gerçekleştirdi.

    Konuşması sırasında küfür de etti, politika önerileri de yaptı hatta kendini tutamayarak 'Bu adamı seviyorum" dediği Trump'a sarıldı.

    'BU ŞAPKA BANA BİR ŞEKİLDE GÜÇ VERDİ'

    Görüşmede Trump'ın seçim sloganı olan 'Amerika'yı Yeniden Büyük Yap' (Make America Great Again —MAGA)  şapkası takan Kanye, "Bu şapkayı giymemem için beni korkutmaya çalıştılar. Bu şapka bana bir şekilde güç verdi. Bu şapkayı taktığımda kendimi Süpermen gibi hissememi sağladı" ifadelerini kullandı.

    2016 seçimlerinde Trump'ın rakibi olan Demokrat  Hillary Clinton'ı da 'sevdiğini' söyleyen Kanye ancak kendisinin boşanmış ebeveynlerin çocuğu olduğunu söyleyerek evde 'erkek enerjisi' olmadığını açıkladı.

    Kanye West'ten başkan seçilen Donald Trump'a kutlama ziyareti, Trump Tower, New York, 13 Aralık 2016
    © AFP 2018 / TIMOTHY A. CLARY
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    Clinton'ın  seçim sloganı olan 'I'm with her' (Onunlayım) sloganının bu nedenle ilgisini çekmediğini söyleyen Kanye, "İnsanlar eğer siyahsanız Demokratlar'a oy vermenizi bekliyor.  Ancak bunun temel sebebinin refahla ilgili olduğu konusunda çeşitli görüşmeler yaptım" ifadelerini kullandı. 

    'EVİMDE ÇOK FAZLA ERKEK ENRJİSİ YOKTU'

    Kanye "Biliyorsunuz babam ve annem boşanmıştı. O nedenle evimde çok fazla erkek enerjisi yoktu. Şu anda çok fazla erkek enerjisinin olmadığı bir aile kurdum, ama bu güzel. Hillary'i seviyorum. Herkesi severim. Ama Hillary'nin 'Onunlayım' kampanyası her zaman babasını göremeyen beni bir gün oğluyla oyun oynayabilecek bir kişi gibi hissettirmedi" dedi.

    Trump ve Kanye istihdam, çeteler, cezaevi reformu ve West'in memleketi Chicago'daki şiddet olaylarını ele aldı. Oval Ofis'teki basına açık görüşmede Trump'ın damadı Jared Kushner, eski NFL yıldızı Jim Brown ve  'Gangster Disciples' adlı eski bir sokak çetesinin lideri olan ve cinayetten müebbet hapis yatan Larry Hoover'ın avukatı da hazır bulundu.

    Kanye Hoover'ın durumu hakkında "Onu hapsetmelerinin nedeni toplum için olumlu bir şeyler yapmaya başlamasıydı. O, güce sahip olduğunu göstermeye başlamıştı. Monolitik bir ses değildi, insanları etrafına toplayabiliyordu" dedi.

    KÜFÜRLÜ KONUŞMA

    Kanye konuşmasının bir noktasında küfürlü de konuştu. ABD'li rapçi  "Trump şu anda kendi 'kahraman yolculuğu'nda. O benim gibi manyak bir p.çin fırlayıp kendisini desteklemesini beklemiyordu" dedi.

    ​'UYUMA BOZUKLUĞUM VARMIŞ'

    Kanye West-50 Cent
    © AP Photo / Mark J. Terrill
    50 Cent, Trump'çı Kanye West ile alay etti
    Görüşmede 2016'da hastaneye kaldırılmasının ardından Kanye'nin akıl sağlığı hakkında yapılan spekülasyonlar da gündeme geldi.

    Konu hakkında açıklama yapan ABD'li rapçi bir noktada kendisine 'bipolar' teşhisi konduğunu ancak daha sonra bir nöropskiloğun kendisine yanlış teşhis konulduğunu söylediğini açıkladı.

    Kanye "O, aslında bipolar olmadığımı söyledi. Uyuma bozukluğum varmış. Bu 10-20 yıl sonra bunamaya neden olabilir. Ki o durumda oğlumun adını bile hatırlayamam" ifadelerini kullandı.

    Görüşmede Kuzey Kore de gündeme geldi. Trump göreve gelmeden önce bölgenin savaşa doğru gittiğini söyledi, Kanye onu 'savaşı durdurduğu' için övdü. Jim Brown Kuzey Kore'yi 'sevdiğini' söylerken Trump da ona hak verdi.

    KANYE KÖLELİĞİ SONLANDIRAN 13. MADDEYİ 'TUZAK KAPISI' DİYE NİTELEDİ

    Kanye West, 2015 Pan Am Oyunları'nın kapanış töreninde, Toronto, Kanada
    © REUTERS / Matt Detrich-USA TODAY
    Trump'çı Kanye West bu kez köleliğin bir tercih olduğunu savundu
    Daha önce  ABD Anayasası'nın köleliği yasaklayan 13. maddesinin kaldırılması gerektiğini söyleyerek eleştirilerin hedefinde yer alan Kanye görüşmede maddeyi 'tuzak kapısı' olarak niteledi. 

    Kanye, "Bu şapka kafamdayken kaldırılması gerektiğini söyledim çünkü bir tuzak kapısı olan şeyi neden saklayasanız ki? Bir zemin inşa ediyorsanız, anayasa endüstrimizin temeli, neden bir tuzak kapısı yapasınız? 13. maddeyi yazan 4 kişi yasaları değiştiriyor gibi gözükmüyordu. O dönem siyahların okuması yasaktı. O nedenle eğer o maddeyi okuduğunuzda hapse atılıyordunuz! Ve bir köleye dönüşüyordunuz. Benim düşündüğüm şey cümlelere değil aflara ihtiyacımız olduğu. İnsanlarla konuşmak zorundayız" dedi.

    ​'İPLANE 1, BAŞKAN BUNUNLA UÇMALI'

    Bir noktada cep telefonundan Trump'a hidrojenle çalışan bir uçağı gösteren Kanye, Başkan'ın Air Force One yerine bununla uçması gerektiğini söyleyerek "İşte burada İPlane 1. Başkanımız bununla uçmalı. Eğer o iyi gözükmezse biz de iyi gözükmeyiz. O bizim başkanımız" dedi. Trump da "Biz Air Force One'dan kurtulacağız, Air Force One'dan kurtulabiliyor muyuz?" diye şaka yaptı.

    ​'SENİ SEVİYORUM, DUR SANA BİR SARILAYIM

    Görüşmenin sonunda Kanye "Bu adamı seviyorum. Dur sana bir sarılayım" diyerek Trump'a sarıldı.

    Trump da " Bu gerçekten güzel. İçinden geldi" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Oval Ofis, Görüşme, Larry Hoover, Jim Brown, Hillary Clinton, Kanye West, Donald Trump, ABD
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