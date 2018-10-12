Oval Ofis'te Trump'la görüşen Kanye: MAGA şapkasını taktığımda kendimi Süpermen gibi hissettim

ABD'li rap şarkıcısı ve eğlence sektörü fenomeni Kim Kardashian'ın eşi Kanye West, Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump'la görüştü. Oval Ofis'te Trump'ın masasının tam karşısına oturan Kanye ile Trump arasındaki görüşme 'eşi benzeri görülmemiş' anlara sahne oldu.

© REUTERS / Andrew Kelly Twitter kullanıcıları rapçi Kanye West'in ABD'nin yeni BM Temsilcisi olma ihtimalini tartıştı

ABD'li rap yıldızı Kanye West'in Beyaz Saray'da Trump'la yaptığı görüşme inanılmaz anlara sahne oldu. Kanye görüşmede rap yapmadı ancak spot ışıklarını üstüne alarak yaklaşık 10 dakika süren uzun bir monolog gerçekleştirdi.

Konuşması sırasında küfür de etti, politika önerileri de yaptı hatta kendini tutamayarak 'Bu adamı seviyorum" dediği Trump'a sarıldı.

"I love this guy right here": Kanye West hugs Trump during their meeting at the White House pic.twitter.com/DjKJmWdiyB — Newsweek (@Newsweek) October 11, 2018

​'BU ŞAPKA BANA BİR ŞEKİLDE GÜÇ VERDİ'

Görüşmede Trump'ın seçim sloganı olan 'Amerika'yı Yeniden Büyük Yap' (Make America Great Again —MAGA) şapkası takan Kanye, "Bu şapkayı giymemem için beni korkutmaya çalıştılar. Bu şapka bana bir şekilde güç verdi. Bu şapkayı taktığımda kendimi Süpermen gibi hissememi sağladı" ifadelerini kullandı.

'When I put this hat on, it makes me feel like Superman': Kanye West sits down with Trump at the White House https://t.co/KxSqVC9veN via @ReutersTV pic.twitter.com/zeIBJm8ai5 — Reuters Top News (@Reuters) October 11, 2018

2016 seçimlerinde Trump'ın rakibi olan Demokrat Hillary Clinton'ı da 'sevdiğini' söyleyen Kanye ancak kendisinin boşanmış ebeveynlerin çocuğu olduğunu söyleyerek evde 'erkek enerjisi' olmadığını açıkladı.

© AFP 2018 / TIMOTHY A. CLARY Trump'ı kardeşi ilan eden Kanye West 'bitti'

Clinton'ın seçim sloganı olan 'I'm with her' (Onunlayım) sloganının bu nedenle ilgisini çekmediğini söyleyen Kanye, "İnsanlar eğer siyahsanız Demokratlar'a oy vermenizi bekliyor. Ancak bunun temel sebebinin refahla ilgili olduğu konusunda çeşitli görüşmeler yaptım" ifadelerini kullandı.

'EVİMDE ÇOK FAZLA ERKEK ENRJİSİ YOKTU'

Kanye "Biliyorsunuz babam ve annem boşanmıştı. O nedenle evimde çok fazla erkek enerjisi yoktu. Şu anda çok fazla erkek enerjisinin olmadığı bir aile kurdum, ama bu güzel. Hillary'i seviyorum. Herkesi severim. Ama Hillary'nin 'Onunlayım' kampanyası her zaman babasını göremeyen beni bir gün oğluyla oyun oynayabilecek bir kişi gibi hissettirmedi" dedi.

Kanye West says his Trump #MAGA hat gives him power as a man, complains he didn’t get empowered as a man from Hillary Clinton because her slogan said #ImWithHer. pic.twitter.com/W6BG4Ev6NT — Keith Boykin (@keithboykin) October 11, 2018

Trump ve Kanye istihdam, çeteler, cezaevi reformu ve West'in memleketi Chicago'daki şiddet olaylarını ele aldı. Oval Ofis'teki basına açık görüşmede Trump'ın damadı Jared Kushner, eski NFL yıldızı Jim Brown ve 'Gangster Disciples' adlı eski bir sokak çetesinin lideri olan ve cinayetten müebbet hapis yatan Larry Hoover'ın avukatı da hazır bulundu.

Kanye Hoover'ın durumu hakkında "Onu hapsetmelerinin nedeni toplum için olumlu bir şeyler yapmaya başlamasıydı. O, güce sahip olduğunu göstermeye başlamıştı. Monolitik bir ses değildi, insanları etrafına toplayabiliyordu" dedi.

KÜFÜRLÜ KONUŞMA

Kanye konuşmasının bir noktasında küfürlü de konuştu. ABD'li rapçi "Trump şu anda kendi 'kahraman yolculuğu'nda. O benim gibi manyak bir p.çin fırlayıp kendisini desteklemesini beklemiyordu" dedi.

#RT @Variety: Kanye West: "Trump is on his hero's journey right now and he might not have expected to have a crazy motherf—er like Kanye West run up and support…" https://t.co/jP0J0XbRRb pic.twitter.com/euThre98ml — 1066 Productions (@1066Live) October 11, 2018

​'UYUMA BOZUKLUĞUM VARMIŞ'

© AP Photo / Mark J. Terrill 50 Cent, Trump'çı Kanye West ile alay etti

Görüşmede 2016'da hastaneye kaldırılmasının ardından Kanye'nin akıl sağlığı hakkında yapılan spekülasyonlar da gündeme geldi.

Konu hakkında açıklama yapan ABD'li rapçi bir noktada kendisine 'bipolar' teşhisi konduğunu ancak daha sonra bir nöropskiloğun kendisine yanlış teşhis konulduğunu söylediğini açıkladı.

Kanye "O, aslında bipolar olmadığımı söyledi. Uyuma bozukluğum varmış. Bu 10-20 yıl sonra bunamaya neden olabilir. Ki o durumda oğlumun adını bile hatırlayamam" ifadelerini kullandı.

Görüşmede Kuzey Kore de gündeme geldi. Trump göreve gelmeden önce bölgenin savaşa doğru gittiğini söyledi, Kanye onu 'savaşı durdurduğu' için övdü. Jim Brown Kuzey Kore'yi 'sevdiğini' söylerken Trump da ona hak verdi.

KANYE KÖLELİĞİ SONLANDIRAN 13. MADDEYİ 'TUZAK KAPISI' DİYE NİTELEDİ

© REUTERS / Matt Detrich-USA TODAY Trump'çı Kanye West bu kez köleliğin bir tercih olduğunu savundu

Daha önce ABD Anayasası'nın köleliği yasaklayan 13. maddesinin kaldırılması gerektiğini söyleyerek eleştirilerin hedefinde yer alan Kanye görüşmede maddeyi 'tuzak kapısı' olarak niteledi.

Kanye, "Bu şapka kafamdayken kaldırılması gerektiğini söyledim çünkü bir tuzak kapısı olan şeyi neden saklayasanız ki? Bir zemin inşa ediyorsanız, anayasa endüstrimizin temeli, neden bir tuzak kapısı yapasınız? 13. maddeyi yazan 4 kişi yasaları değiştiriyor gibi gözükmüyordu. O dönem siyahların okuması yasaktı. O nedenle eğer o maddeyi okuduğunuzda hapse atılıyordunuz! Ve bir köleye dönüşüyordunuz. Benim düşündüğüm şey cümlelere değil aflara ihtiyacımız olduğu. İnsanlarla konuşmak zorundayız" dedi.

Kanye West on 13th Amendment: "I did say 'abolish' with the hat on because, why would you keep something around that's a trap door?" https://t.co/uR4h9iqVQI pic.twitter.com/1pPBqku3sY — The Hill (@thehill) October 11, 2018

​'İPLANE 1, BAŞKAN BUNUNLA UÇMALI'

Bir noktada cep telefonundan Trump'a hidrojenle çalışan bir uçağı gösteren Kanye, Başkan'ın Air Force One yerine bununla uçması gerektiğini söyleyerek "İşte burada İPlane 1. Başkanımız bununla uçmalı. Eğer o iyi gözükmezse biz de iyi gözükmeyiz. O bizim başkanımız" dedi. Trump da "Biz Air Force One'dan kurtulacağız, Air Force One'dan kurtulabiliyor muyuz?" diye şaka yaptı.

Kanye West: "I brought a gift with me right here. This right here is the iPlane 1. It's a hydrogen-powered airplane and this is what our president should be flying in."



President Trump: "We'll get rid of Air Force One." https://t.co/uR4h9iqVQI pic.twitter.com/nugdI9DgD7 — The Hill (@thehill) October 11, 2018

​'SENİ SEVİYORUM, DUR SANA BİR SARILAYIM

Görüşmenin sonunda Kanye "Bu adamı seviyorum. Dur sana bir sarılayım" diyerek Trump'a sarıldı.

Trump da " Bu gerçekten güzel. İçinden geldi" ifadelerini kullandı.