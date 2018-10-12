NATO'dan Rusya sınırında 'deneysel' tatbikat

NATO, Rusya'nın sınırlarının eteklerinde düzenleyeceği 'Trident Juncture' (TRJE18) isimli yeni tatbikatta 21 sistem, tesis ya da faaliyet denemesi yapacak.

© AFP 2018 / ARMEND NIMANI NATO'dan 51 bin askerle Soğuk Savaş sonrasının en büyük tatbikatı

'Soğuk Savaş sonrasının en büyüğü' diye nitelenen bir askeri tatbikat düzenlemeye hazırlanan NATO'nun bu kapsamda deneme-sınamadan geçireceği 21 sistem, tesis ya da faaliyet arasında şunlar da var:

Konuşlanabilir Hava Aktivasyon Modülleri Koordinasyon Hücresi, Gelişmiş Lojistik Üssü, Enformasyon Çevre Değerlendirmesi, Kara Komuta ve Kontrol sistemi, tıbbi Sivil-Askeri Arayüz, Kara Gözetleme Gücü İstihbarat-Gözetleme-Keşif (ISR) Verileri Alma ve Yayma, Kara Komuta Kontrol Sistemi, Güç ve Üs Koruma İçin İnsansız Platformlar, Konuşlanabilir Hava Üssü, Tıbbi Biyolojik Karşılık Verme, tıbbi Modüler Yaklaşım, Lojistik Zinciri İdaresi, Enformasyon Çevresinde İletişimin En İyi Hale Getirilmesi, NATO Operasyonlarına Uzay Desteği, kitle İmha Silahlarını Etkisizleştirme…

İttifakın web sitesinde 'tatbikatla oluşturulacak ortamda, halihazırda varolan ve yeni çıkan olanakların denenmesi, tam isabetli hale getirilmesi ve düzey atlatılarak geliştirilmesinin amaçlandığı' belirtildi. 'Deneylerle tatbikatın koordine ve entegre edilmesi suretiyle en iyi sonuçların elde edilmesine çalışıldığı' kaydedildi.

Tatbikatın genel amacının ise ittifakın tüm müttefiklere kolektif savunma taahhüt eden 5. maddesinin, 'hayali', ancak 'gerçekçi' bir senaryoyla canlandırılması olduğu vurgulandı.

25 Ekim — 7 Kasım arası büyük bölümü Norveç'te gerçekleştirilecek TRJE18'de, deniz tatbikatı için Kuzey Atlantik ve Baltık Denizi, hava tatbikatı için de Finlandiya ve İsveç'in hava sahaları kullanılacak.

51 bin asker, 150 uçak, 60 gemi ve 10 bin araçla sahnelenecek TRJE18'e, 29 üye ülkenin yanısıra ortak ülkeler Avustralya, Finlandiya, İsveç, Ürdün, Gürcistan ve Ukrayna da katılacak.