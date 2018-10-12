Trump: Pastör Brunson'la ilgili çok çalıştık

Washington ile Ankara arasındaki krizi derinleştiren ABD'li pastör Andrew Brunson'ın 2 yıllık tutukluluğunu sona erdiren yargı kararının ardından, Başkan Donald Trump, Twitter'da değerlendirmelerde bulundu.

Evanjelist pastör serbest bırakılana dek Türkiye'ye yaptırım uygulamaya başlamış olan Trump, ilkin "Pastör Brunson'la ilgili çok çalıştık" mesajını paylaştı.

Working very hard on Pastor Brunson! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Ekim 2018

Ardından "Düşüncelerim ve dualarım Pastör Brunson ile birlikte, tez zamanda sağ salim eve dönmesini umuyoruz" diye ekledi.

My thoughts and prayers are with Pastor Brunson, and we hope to have him safely back home soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Ekim 2018

​Üçüncü mesajında "Pastör Brunson şimdi serbest bırakıldı. Tez zamanda evde olacak" dedi.

Ekim 2016'da 'terör' suçlamalarıyla yakalanan Brunson'ın serbest bırakılması için Trump yönetimi her türlü araca başvurarak seferber olmuştu.

Seferberliğin şiddetinde, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de Evanjelist tarikatının üyesi olması önemli rol oynamıştı.

Trump'ın 26 Temmuz'daki "Brunson uzun zamandır gözaltında tutulduğu için Türkiye'ye geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağız" açıklamasının ardından Türkiye'nin Adalet ve İçişleri Bakanlarına yaptırım açıklanmıştı. Bu ABD-Türkiye ilişkileri açısından bir ilk olmuştu. Buna yaptırım niteliği taşıyan başka kararlar izlemişti.