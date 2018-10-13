Trump: Brunson'ın bırakılmasıyla ilgili Türkiye ile gizli bir anlaşma yok

© REUTERS / UMIT BEKTAS Brunson, Türkiye'den ayrıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada ''Brunson'un salıverilmesi memnuniyet verici. Cumartesi günü Brunson'u Oval Ofis'te ağırlayacağım'' şeklinde konuştu.

Trump, Türkiye ile Brunson'ın serbest bırakılması konusunda gizli bir anlaşma olup olmadığı sorusuna ''Türkiye ile yaptırımların kalkması konusunda gizli bir anlaşma yok'' şeklinde yanıt verdi.

İzmir'de, FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, özel uçakla Türkiye'den ayrılmıştı.