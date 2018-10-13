Bolton: Moskova'ya ABD ile Rusya arasındaki ilişkileri düzeltmek için gidiyorum

Bolton konuşmasında, "Bu ziyaretin sebebi, Trump ve Putin'in bu yaz Helsinki'de başlattığı diyaloğu devam ettirmek, Rus-Amerikan ilişkilerinde ilerleme kaydedebileceğimiz konuların neler olduğunu, başka hangi konularda sorun ve görüş farklılıklarımızın olduğunu konuşmaktır" dedi.

Bolton, ayrıca, Rusya'nın ABD'deki seçimlere 'müdahale' etme girişiminin artık Washington'un gündeminde olmadığını da kaydetti.

Bolton 20 Ekim'de Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'ı kapsayan bir geziye çıkıyor. Bu ülkelerdeki mevkidaşlarıyla güvenlik meselelerini görüşecek olan Bolton'un, Rusya'da Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile bir araya gelmesi planlanıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı da John Bolton'un Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapmak istediği görüşme üzerinde çalışıyor.