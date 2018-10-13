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22:03 13 Ekim 2018
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    Donald Trump

    Trump'tan Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddialarına yorum: Bu bizi çok kızdırır

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti ile ilgili araştırmalarını sonuna kadar sürdüreceklerini belirterek, "Konuştuğumuz kişi bir gazeteciydi. Eğer durum anlatıldığı gibiyse bu gerçekten çok berbat ve kötü bir durum. Biz bunun sonuna kadar gideceğiz ve bunun ağır cezası olacak" dedi.

    Cemal Kaşıkçı - Suudi Arabistan Başkonsolosluğu
    © AFP 2018 / Ozan Köse
    Suudi Arabistan Kaşıkçı’yı öldürme emri verdiği yönündeki iddiaları yalanladı
    ABD Başkanı Trump, Amerikan CBS kanalına verdiği mülakatta Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaşıkçı'nın akıbetini henüz tam olarak bilemediklerini ve Suudi tarafıyla yaptıkları görüşmelerde iddiaların reddedildiğini aktaran Trump, Kaşıkçı'nın Suudiler tarafından öldürüldüğüne yönelik iddialara ilişkin, "Eğer durum böyleyse bu bizi çok kızdırır. Yakın bir gelecekte elimizde bir yanıt olacaktır."  diye konuştu.

    'SUUDİ ARABİSTAN'LA ASKERİ ANLAŞMALAR DEVAM ETMELİ'

    Kaşıkçı hakkındaki mevcut iddiaların doğru olması durumunda kendi yönetiminin ne tür yaptırımlar getireceğine ilişkin soruya yanıt veren Trump, Riyad ile yaptıkları askeri anlaşmaların devam etmesini istediğini bir kez daha vurguladı. "Bu siparişleri almak isteyenler var. Rusya var, Çin var, biz varız" diyen Trump, Suudi yönetimiyle yaptıkları 110 milyar dolarlık silah satım anlaşmasının devam etmesi gerektiğine inandığını belirtti.

    'SONUNA KADAR GİDECEĞİZ VE CEZASI AĞIR OLACAK'

    Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump: Kaşıkçı vakası yüzünden Suudi yatırımlarını engelleyecek değiliz
    Trump, iddiaların doğru olması halinde Suudi Arabistan'ı cezalandırmanın başka yollarının da olduğuna işaret ederek, "Konuştuğumuz kişi bir gazeteciydi. Eğer durum anlatıldığı gibiyse bu gerçekten çok berbat ve kötü bir durum. Biz bunun sonuna kadar gideceğiz ve bunun cezası ağır olacak" dedi.

    ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşeceğini bildirmişti. Suudi Arabistan, Türkiye ve ABD'nin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Trump, "Bu, potansiyel olarak gerçekten çok kötü bir durum. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

    Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamıştı.

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    Etiketler:
    CBS, Cemal Kaşıkçı, Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan, ABD
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