Trump'tan Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddialarına yorum: Bu bizi çok kızdırır

'SUUDİ ARABİSTAN'LA ASKERİ ANLAŞMALAR DEVAM ETMELİ'
Kaşıkçı hakkındaki mevcut iddiaların doğru olması durumunda kendi yönetiminin ne tür yaptırımlar getireceğine ilişkin soruya yanıt veren Trump, Riyad ile yaptıkları askeri anlaşmaların devam etmesini istediğini bir kez daha vurguladı. "Bu siparişleri almak isteyenler var. Rusya var, Çin var, biz varız" diyen Trump, Suudi yönetimiyle yaptıkları 110 milyar dolarlık silah satım anlaşmasının devam etmesi gerektiğine inandığını belirtti.
'SONUNA KADAR GİDECEĞİZ VE CEZASI AĞIR OLACAK'
ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşeceğini bildirmişti. Suudi Arabistan, Türkiye ve ABD'nin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Trump, "Bu, potansiyel olarak gerçekten çok kötü bir durum. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamıştı.
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