Trump, Brunson'ı Oval Ofis'te ağırladı: Türkiye ile sıkıntılı ilişkiler vardı, eskiye döneceğiz

Trump'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



— Sizinle gurur duyuyoruz çok teşekkürler. Hepimiz için çok özelsiniz. Tüm bu insanlar hepsi sizin için mücadele etti savaştı. Uzun zamandır müzakere ettik, kesinlikle fidye ödemeyeceğimizi söyledik. Serbest bırakılmazsa çok kötü şeyler olacak dedik.

President @realDonaldTrump meets with freed American pastor Andrew Brunson in the Oval Office. https://t.co/MVOY0PjNNd https://t.co/GrlyxKVpMa — Fox News (@FoxNews) October 13, 2018

— Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Kendisiyle çok iyi ilişkimiz var. Bu olayın daha önce çözülmemiş olmasına çok şaşırdım. Obama yönetimi bu olayı çözemedi.

'TÜRKİYE İÇİN DE KOLAY BİR DURUM DEĞİLDİ'

— Bu ülkeyi bir bütün hale getirdiniz. Neler yaşadığınızı biliyorum. Türkiye için de kolay bir durum değildi. Bir çok şey yaşanıyor. Erdoğan'a bunu mümkün kıldığı için teşekkür ediyorum. Onun için de kolay değildi.

Pastor Andrew Brunson prays for President Trump in the Oval Office.

“I ask that you give him strength.. I ask you protect him.. make him a great blessing to this country & fill him with your wisdom and strength.” pic.twitter.com/IqdA3azZyA — Ben Kennedy (@BenKennedyTV) October 13, 2018

'TÜRKİYE İLE ESKİYE DÖNECEĞİZ'

— Eve dönmüş olmanız büyük bir şeref. Bir daha Türkiye'ye gider misiniz diye sormak istemiyorum. Türkiye ile sıkıntılı ilişki vardı, eskiye döneceğiz

— (Brunson'un serbest bırakılmasının zamanlamasına dair soru üzerine) Ekonomi karmaşık bir durum, bu tamamen rastlantısal olaylar. Dünyanın bazı bölgelerinde yaşananları biliyorsunuz. bunun tamamen rastlantı olduğunu düşünüyorum.

Trump: Türkiye ile sıkıntılı ilişki vardı, eskiye döneceğiz https://t.co/teHtSEcMYV pic.twitter.com/MVSDcQAa7r — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 13, 2018

​'TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUZ'

Daha sonra söz alan Brunson ise serbest kalması için çaba gösteren Amerikalı yetkililere teşekkür etti.

Trump'ın Türkiye'ye yeniden dönmek isteyip istemediği şeklindeki sorusuna yanıt veren Brunson, "Türkiye'yi seviyoruz. Türk halkını seviyoruz. Orada 25 yıl yaşadık" dedi.