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13:05 14 Ekim 2018
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    Donald Trump

    Trump'tan itiraf: Uzay kuvvetleri kurma konusunda Rusya'nın gerisinde kaldık

    © REUTERS / Joshua Roberts
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin uzay kuvvetleri kurma çalışmalarında Rusya ve Çin'in gerisinde kaldığını kabul etti.

    Fox News'in haberine göre Trump, Kentucky'de düzenlenen mitingde seçmenlere hitap etti.

    Trump'tan uzay imzası
    © REUTERS / Leah Millis
    Trump, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin 6. kolu olarak uzay gücü kurulması talimatını verdi
    Verdiği talimat üzerine ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) ABD Silahlı Kuvvetleri'nin 6. kolu olan uzya kuvvetlerini kurma çalışmalarına başladığını anlatan Trump, ancak bu konuda Rusya ve Çin'in gerisinde kaldıklarını itiraf etti.

    Trump, "Çin ve Rusya, söz konusu kuvvetleri oluşturmaya daha önce başladı. Ancak biz de dünyanın en muhteşem halkına sahibiz, dünyanın en iyi füzelerini, tanklarını ve gemilerini üretiyoruz" dedi.

    UZAYI, FETHEDİLECEK YENİ SINIR İLAN ETMİŞTİ

    Trump'tan uzay imzası
    © REUTERS / Leah Millis
    Trump ekibinin ABD Uzay Kuvvetleri için yaptığı logo çalışması alay konusu oldu
    Trump, haziranda Beyaz Saray'daki Ulusal Uzay Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Pentagon'a ABD Silahlı Kuvvetleri'nin 6. kolu olarak uzay gücü kurulması için gerekli süreci derhal başlatmasını emrettiğini açıklamıştı.

    "Uzayda Amerikan hakimiyetine sahip olmak zorundayız" diyen ABD Başkanı, uzayı fethedilecek yeni sınır ilan etmişti.

    Başkan Yardımcısı Mike Pence de, Uzay Kuvvetleri'nin 2020'de kurulacağını açıklamıştı.

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    Etiketler:
    uzay gücü, uzay, Pentagon, ABD Silahlı Kuvvetleri, Ulusal Uzay Konseyi, Mike Pence, Donald Trump, Kentucky, Rusya, Çin, ABD
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