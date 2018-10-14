ABD'li senatörden Kaşıkçı açıklaması: Her seçenek masada olmalı

ABD Senatosunda Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Florida Senatörü Marco Rubio, kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda, "Yönetim hiçbir olasılığı göz ardı etmemeli ve her seçenek karşılık olarak masada olmalı" değerlendirmesini yaptı.

Amerikan CNN kanalında yayımlanan "Birliğin Durumu" adlı programa katılan Rubio, Trump yönetimine Kaşıkçı konusunda çağrı yaptı.

Marco Rubio, "Bu konuda neler olduğunu anlayana kadar (Suudi Arabistan ile) işimize normalde olduğu gibi devam etmemiz gerektiğini düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Riyad'da 2 hafta sonra gerçekleştirilecek yatırım konferansına ABD adına katılması beklenen Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in katılımı konusunda "Bence gitmesi gerekmiyor" diyen Rubio, Trump yönetimine Kaşıkçı konusunu aydınlatmak için daha fazla çaba göstermesi çağrısında bulundu.

'KONGRE MÜDAHİL OLUR'

Marco Rubio, "Yönetim hiçbir olasılığı gözardı etmemeli ve her seçenek karşılık olarak masada olmalı." yorumunu yaptı. Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünün ortaya çıkması ve Trump yönetiminin herhangi bir adım atmaması durumunda ne olacağı sorulan Rubio, "O durumda Kongre bu olaya müdahil olur. (Yönetimin tepkisi) sembolik olamaz, sadece bazı sözlerden ibaret olamaz" değerlendirmesinde bulundu.

'KAMERALARIN ÇALIŞMADIĞI AÇIKLAMASI MANTIKLI DEĞİL'

© AFP 2018 / Ozan Köse Suudi Arabistan Kaşıkçı’yı öldürme emri verdiği yönündeki iddiaları yalanladı

Öte yandan, ABC kanalında yayımlanan bir programda konuşan Cumhuriyetçi Arizona Senatörü Jeff Flake ise Kaşıkçı'nın akıbeti konusunda Suudi tarafının şu ana kadarki açıklamalarının 'mantıklı' olmadığını söyledi. Flake, "Oradaki kameraların çalışmadığını, kayıt almadığını söylemeleri mantıklı değil. Şu ana kadar iyi bir açıklamaları yok ve sanıyorum bunu biliyorlar" dedi.

'SORUMLULUĞU REDDETMELERİ İNANDIRICI DEĞİL'

Diğer yandan, eski Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan da "Eğer Kaşıkçı Türkiye'de bir otelde veya özel bir mülkte iken ortadan kaybolsaydı, Suudi yönetiminin olayı reddetmesi kabul edilebilir olurdu. Ancak Kaşıkçı, Suudi konsolosluğuna girdiği kamera görüntüleriyle belgelenen bir zamanda ortadan kayboldu. O yüzden (olayı) reddetmeleri hiç inandırıcı gelmiyor" diye konuştu.