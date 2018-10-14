ABD'li senatörden Kaşıkçı açıklaması: Her seçenek masada olmalı

Marco Rubio, "Bu konuda neler olduğunu anlayana kadar (Suudi Arabistan ile) işimize normalde olduğu gibi devam etmemiz gerektiğini düşünmüyorum" şeklinde konuştu.
Riyad'da 2 hafta sonra gerçekleştirilecek yatırım konferansına ABD adına katılması beklenen Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in katılımı konusunda "Bence gitmesi gerekmiyor" diyen Rubio, Trump yönetimine Kaşıkçı konusunu aydınlatmak için daha fazla çaba göstermesi çağrısında bulundu.
'KONGRE MÜDAHİL OLUR'
Marco Rubio, "Yönetim hiçbir olasılığı gözardı etmemeli ve her seçenek karşılık olarak masada olmalı." yorumunu yaptı. Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünün ortaya çıkması ve Trump yönetiminin herhangi bir adım atmaması durumunda ne olacağı sorulan Rubio, "O durumda Kongre bu olaya müdahil olur. (Yönetimin tepkisi) sembolik olamaz, sadece bazı sözlerden ibaret olamaz" değerlendirmesinde bulundu.
'KAMERALARIN ÇALIŞMADIĞI AÇIKLAMASI MANTIKLI DEĞİL'
'SORUMLULUĞU REDDETMELERİ İNANDIRICI DEĞİL'
Diğer yandan, eski Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan da "Eğer Kaşıkçı Türkiye'de bir otelde veya özel bir mülkte iken ortadan kaybolsaydı, Suudi yönetiminin olayı reddetmesi kabul edilebilir olurdu. Ancak Kaşıkçı, Suudi konsolosluğuna girdiği kamera görüntüleriyle belgelenen bir zamanda ortadan kayboldu. O yüzden (olayı) reddetmeleri hiç inandırıcı gelmiyor" diye konuştu.
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