Trump: 2016 başkanlık seçimlerine Çin müdahale etti

ABD Başkanı Donald Trump, 'seçimlere müdahale' konusunda Çin'in Rusya'dan 'daha tehlikeli' olduğunu savunarak, Çin'in ABD'deki 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini ileri sürdü.

© REUTERS / Kevin Lamarque Trump, Çin'i ABD seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçladı

Amerikan CBS kanalına konuşan Trump, Çin'in Rusya'dan 'daha tehlikeli' olduğuna inandığını belirterek, "Bence Çin de (seçimlere) müdahale etti. Açıkçası, Çin'in daha büyük bir sorun olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediği sorusunu yanıtlayan ABD Başkanı, "Seçimlerde bana yardım etmesi için Rusya'ya çağrıda bulunabileceğimi düşünüyor musunuz gerçekten? Bana bir müsaade edin. Bana yardımcı da olamazlardı zaten. Rusya'yı çağırmak. Bu çok saçma" şeklinde konuştu.

Daha önce de ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD için 21. yüzyılın en büyük meselesinin Çin olduğunu savunmuştu. Cuma günkü açıklamasında Bolton, buna gerekçe olarak ise, Çin'in 'uluslararası ilkeleri ihlal ederken ekonomik ve askeri güç inşa edebiliyor olmasını' göstermişti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen ise, çarşamba günkü açıklamasında Çin'in ABD halkının kararlarını etkileyebilmek amacıyla 'öngörülemeyen' bir kampanya yürüttüğünü ileri sürmüş, ancak söz konusu ülkenin ABD seçim sistemlerine henüz bir saldırı düzenlememiş olduğunu kaydetmişti.