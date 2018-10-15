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16:06 15 Ekim 2018
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    Brunson, Trump

    'Brunson serbest kalmasaydı Trump, Türkiye'deki ABD'li diplomatların tümünü geri çekecekti'

    © AP Photo / Jacquelyn Martin
    ABD
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    ABD'li basın kuruluşu ABC News'a konuşan üst düzey hükümet ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Papaz Andrew Brunson'un serbest kalmaması halinde Başkan Donald Trump'ın Türkiye'deki tüm Amerikan diplomatlarının geri çekilmesi yönünde bir plan hazırlanması talimatını verdiğini öne sürdü.

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    © AP Photo / Elizabeth Williams
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    ABC News'un adlarının açıklanmasını istemeyen üst düzey Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Trump Papaz Brunson'un serbest kalmaması halinde  Türkiye'deki  tüm Amerikan diplomatların geri çekilmesi yönünde bir plan hazırlanmasın ağustos sonunda istedi.

    'BİR ARA TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİN KIYAMET GÜNÜ GİBİ BİR ÇÖKMEYE UĞRAYACAĞINDAN KORKTUK'

     60 günlük süre içinde Türkiye'den tüm ABD personelinin çekilmesini kapsadığı öne sürülen  plana göre, önce Türkiye'deki tüm ABD misyonları kapanacaktı. Ardından da önce üst düzey diplomatlar olmak üzere tüm ABD'li diplomatik yetkililer ülkelerine geri dönecekti.

    ABD'li yetkililer planın Brunson'ın serbest bırakılması için Türkiye üzerinde baskı kurulması için hazırlandığını da ifade etti.

    ABC News'a konuşan Dışişleri'nden bir üst düzey yetkili "Bir ara Türkiye ile ilişkilerin kıyamet günü gibi bir çökmeye uğrayacağı korkusunu yaşadık. Hazırlanan plan Türkiye'deki maslahatgüzarın 'geride hiçbir personel kalmayacak' mesajını gönderilmesiyle harekete geçecekti" dedi.

    Haberde bu tür bir planın daha önce ABD'nin hiçbir NATO müttefiki için düşünülmediğine de işaret edildi. Ekim 2017'den beri ABD'nin Türkiye'de bir büyükelçisi bulunmuyor bu nedenle ABD'nin Ankara maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, Türkiye'deki en yetkili ABD'li diplomat konumunda. 

    ABD DIŞİŞLERİ PLANI REDDETTİ

    ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson
    © AFP 2018 /
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    ABC'ye konuşan Dışişleri yetkilisine göre  ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo  plana sözel olarak karşı çıksa da  Trump'ın emrine uydu ve 8 sayfalık bir plan hazırladı.

    ABD'li yetkiliye göre plan o kadar 'hassas ve korunma altındaydı' ki sadece bazı Dışişleri yetkilileri bunu 'Türkiye'den çekilme' olarak adlandırabildi. Habere göre bazı Dışişleri çalışanları raporu 'Türkiye meselesi' diye üstü kapalı olarak andı. 

    Ancak Bakanlık sözcüsü Heather Nauert bu yönde bir plan hazırlandığı iddiasını reddetti.

    Nauert, "Türkiye ile diplomatik ilişkilerimizi bitirecek ve diplomatik tesislerimizi kapatacak bir plan hazırlandığı iddiası açıkça yanlıştır. Uluslararası yanıtları düşünürken her zaman pek çok seçenek düşünürüz ve bu iç süreçleri asla tartışmayız. Türkiye'deki elçiliğimiz Avrupa'daki en önemli görevlerimizdendir. Bir NATO müttefikine uygun kaynakları ve diplomatik dikkati sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

    'ERDOĞAN TRUMP'I ÇILDIRTTI'

    ABC News'ın görüştüğü birkaç yetkili ise Trump'ın ev hapsindeki Brunson'ın 12 Ekim'deki duruşma öncesinde serbest bırakılma talebinin mahkeme tarafından reddedilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çok kızdığını söyledi.

    Bir hükümet yetkilisi "Başkan bu konuda sözünde geri adım attığı için Erdoğan tarafından ihanete uğramış hissetti. Bu kişisel bir hakaretti ve Trump'ı çıldırttı" dedi.

    'POMPEO MUAZZAM ÇABA HARCADI'

    Brunson ailesi
    Twitter
    Brunson'ın ailesi: Erdoğan için dua ediyoruz
    Yine ABC'nin haberine göre Beyaz Saray'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly, ABD'nin sadece ikinci derecedeki personeli Türkiye'den çekmesini savunurken, Trump'a daha yakın olan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton gibi isimler ise tüm personelin çekilmesi planına karşı çıkmadılar.

    Plana en etkili  karşı çıkan isim olduğu öne sürülen  Dışişleri Bakanı Pompeo ise bunun 'son seçenek' olduğunu söyleyip iki ülke ilişkilerinin onarılamaz şekilde zarar görebileceğini kaydetti. Bir yetkili  "Pompeo planı yavaşlatmak için muazzam çaba harcadı" dedi.

    ABC News, Türk yetkillerin plandan haberdar olup olmadığının bilinmediğini ancak son haftalarda Trump'ın kendi siyasi tabanında dini bir sembol haline gelen Evangelist papazın serbest bırakılmasına yoğunlaştığını ve Ankara'ya baskıyı arttırdığını da yazdı.

    Başka bir yetkili de "Türkler her düzeydeki öfkeyi açıkça gördüler. Eğer Erdoğan Brunson'ı ekimdeki duruşmada serbest bırakmasaydı, her şey ortaya dökülecekti. Yaptırımlar, diplomatları çekme, her şey masada olacaktı. Her türlü diplomatik baskının masada olduğu mesajı açıkça verildi" dedi.

    Duruşması sonrası serbest kalan Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Twitter mesajında Türkiye ile 'hiçbir anlaşma yapmadıklarını' söylemiş "Herhangi bir anlaşma yapmadık. Ben rehineler için anlaşma yapmam. Uzun süre müzakere ettik, kesinlikle fidye ödemeyeceğimizi söyledik" demişti.

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    Etiketler:
    Plan, Yaptırım, diplomatik gerilim, ABC News, Andrew Brunson, Heather Nauert, Mike Pompeo, Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, ABD
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