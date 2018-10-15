Trump, Pompeo'yu Suudi Arabistan'a gönderiyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdiğinden beri haber alınamaması vakası, ABD Başkanı için de büyük bir soruna dönüştü. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a (MbS) tam destek vermesiyle dikkat çeken Donald Trump, MbS'yi eleştiren Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili suçlamaların da odağında.

Tepkiler, sorular ve Riyad'a yönelik yaptırım talepleriyle karşılaşan Trump, Kaşıkçı vakasıyla ilgili görüşmeler yürütmek üzere Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu derhal Suudi Arabistan'a göndereceğini açıkladı.

Suudi Kralı Selman'la telefonda görüştüğünü ve Selman'ın Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla herhangi bir ilgisi olduğunu yalanladığını aktaran Trump, Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

"Suudi Kralı ile demin konuştum; kendisi, 'Suudi Arabistanlı vatandaşımızın' başına her ne geldiyse herhangi bir bilgisi olduğunu yalanlıyor. Bir yanıt bulabilmek için Türkiye ile yakın şekilde çalıştıklarını söylüyor."

Just spoke to the King of Saudi Arabia who denies any knowledge of whatever may have happened “to our Saudi Arabian citizen.” He said that they are working closely with Turkey to find answer. I am immediately sending our Secretary of State to meet with King! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 Ekim 2018

Trump, Pompeo'nun Suudi Kralı ile yüz yüze görüşeceğini sözlerine ekledi.