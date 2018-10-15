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17:48 15 Ekim 2018
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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump'tan CBS sunucusuna: Başkan benim, sen değilsin

    © AP Photo / Jacquelyn Martin
    ABD
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    ABD Başkanı Trump, CBS kanalının '60 Minutes' (60 Dakika) adlı programı için bir röportaj verdi. Trump Çin, Suudi Arabistan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçimlere Rus müdahalesi iddiaları gibi çok sayıda konuda açıklamada bulundu. Trump sunucu Lesley Stahl ile girdiği söz düellosunda ise "Bu arada başkan olan benim, sen değilsin" dedi.

    Donald Trump
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Trump: 2016 başkanlık seçimlerine Çin müdahale etti
    ABD Başkanı Donald Trump, CBS kanalının '60 Minutes' programında kendisini köşeye sıkıştırmak isteyen sunucu Lesley Stahl ile hararetli bir tartışma yaşadı.

    Sunucu Stahl Rusya'nın 2016 Başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin süren soruşturmanın akıbeti ve ABD'nin mültecilere 'sıfır hoşgörü' politikasına dönüp dönmeyeceği konusunda Trump'tan 'evet' ya da 'hayır' yanıtı istedi ancak bu yanıtları almayı başaramadı. 

    TRUMP, MUELLER SORUŞTURMASINI SONLANDIRMAYACAĞI KONUSUNDA 'SÖZ VERMEDİ'

    Trump röportajda soruşturmayı yürüten savcı Robert Mueller'i kovacağı yönündeki söylentileri reddetti.  Demokratlar Trump'ı Mueller'i kovması halinde Başkan hakkında görevi kötüye kullanma suçlaması sürecini hayata geçirecekleri yönünde uyarmıştı.

    Röportajda Stahl, Trump'tan sürüncemeli soruşturmayı sonlandırmaması konusunda 'söz' isteyince işler karıştı.

    ​Trump bu soruya önce 'herhangi bir söz vermeyeceği' yanıtını verdi ancak Stahl'ınısrarı devam edince ABD Başkanı "Çıkar çatışması yok. Söz vermek istemiyorum. Neden sana söz vereyim? Eğer söz verirsem, veririm. Sana söz vermeme gerek yok" dedi.

    'GERÇEKTEN RUSYA'YI ARAYIP BİR SEÇİMDE YARDIMLARINI İSTEDİĞİMİ Mİ DÜŞÜNÜYORSUN? YOK DAHA NELER'

    Alec Baldwin
    © AFP 2018 / PAUL J. RICHARDS
    Alec Baldwin: Trump hükümetini devirmeliyiz
    Trump  "Gerçekten Rusya'yı arayıp bir seçimde yardımlarını istediğimi mi düşünüyorsun? Yok daha neler. Bana hiçbir şekilde yardım etmediler. Rusya'yı aramak. Bu çok saçma" ifadelerini kullandı.

    Stahl'ın "(Görev sürenizde) Hiç hata yaptınız mı?" sorusunu "Herkes hata yapar" diye yanıtlayan Trump ardından Stahl'ın  ABD-Meksika sınırına gelen düzensiz göçmenlerin çocukların ailelerinden zorla ayrılmasına ilişkin uygulama hakkındaki sorusunu da "Aynı (Eski Başkan Barack) Obama yasası. Obama aynı şeyi yaptı" diye yanıtladı.

    Trump'ın ülkedeki göçmenlik yasalarını 'değiştirmek' istediğini söylemesinin ardından Stahl ABD'nin mültecilere 'sıfır hoşgörü' politikasına dönüp dönmeyeceği  konusunda Trump'tan 'evet' ya da 'hayır' yanıtı istedi.

    Trump ise buna 'evet ya da hayır diyemeyeceğini' belirterek " Söyleyebileceğim şey şu: Bir ülkeye, ülkemize yasa dışı olarak geldiğinizde bunun sonuçları olacak" dedi.

    ​Trump'ın sözü tekrar anaakım medyanın yalancılığına getirmesi sonrası Stahl konuyu birden fazla kez değiştirmek istedi ikili arasındaki söz düellosu diyalog Trump'ın "Lesley bu arada Başkan benim, sen değilsin" demesiyle sonlandı.

    'PUTİN'LE ÇOK SERT VE İYİ BİR GÖRÜŞME YAPTIM'

    Röportajda Stahl Trump'a "İnsanlar neden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında (kamusal alanda) asla sert sözler söylememenizin nedenini anlayamıyor" dedi. Trump ise  buna "Söylemedim mi? Ukrayna'ya saldırı silahları ve tank imha silahlarını veren benim. Obama bunu yapmadı. Putin'le kişsel olarak çok sert olduğumu düşünüyorum. Onunla görüştüm. Sadece ikimiz. Çok sert ve çok iyi bir görüşmeydi" yanıtını verdi.

    Ardından Stahl'ın " Vladimir Putin'in suikastler ve zehirlemelerde rolü olduğunu düşünüyor musunuz?" diye sordu.

    Trump buna " Belki de" yanıtını verdi. Stahl'ın "Belkide mi?" diye üstlemesi sonrası Trump "Onlara güveniyorum. Bu bizim ülkemizde olmadı" dedi. 

    KREMLİN: ABD BAŞKANI PUTİN'İ DOĞRUDAN SUÇLAMADI 

    Trump'ın Putin'le ilgili bu sözleri sonrası Kremlin'nden açıklama geldi. 

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov " ABD Başkanı herhangi bir doğrdudan suçlama yapmadı" dedi.

    Trump'ın kesik ve anşlaşılamaz cümlelerinin yer aldığı röportajda 'dilsel özellikler konusunda esnek olunması' gerektiği uyarısı yapan Peskov " Trump'ın Putin'in rolü olduğu ihtimalini kabul ettiği hükmüne varmazdım" ifadelerini kullandı.

    Putin'e birtakım argümanlarla ve kanıtlarla desteklenmiş suçlamalar yöneltmenin imkansız olduğuna dikkat çeken Peskov, Trump'ın sözlerine de böyle yaklaştıklarının altını çizdi.

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