Trump'tan CBS sunucusuna: Başkan benim, sen değilsin

ABD Başkanı Trump, CBS kanalının '60 Minutes' (60 Dakika) adlı programı için bir röportaj verdi. Trump Çin, Suudi Arabistan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçimlere Rus müdahalesi iddiaları gibi çok sayıda konuda açıklamada bulundu. Trump sunucu Lesley Stahl ile girdiği söz düellosunda ise "Bu arada başkan olan benim, sen değilsin" dedi.

© REUTERS / Jonathan Ernst Trump: 2016 başkanlık seçimlerine Çin müdahale etti

ABD Başkanı Donald Trump, CBS kanalının '60 Minutes' programında kendisini köşeye sıkıştırmak isteyen sunucu Lesley Stahl ile hararetli bir tartışma yaşadı.

Sunucu Stahl Rusya'nın 2016 Başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin süren soruşturmanın akıbeti ve ABD'nin mültecilere 'sıfır hoşgörü' politikasına dönüp dönmeyeceği konusunda Trump'tan 'evet' ya da 'hayır' yanıtı istedi ancak bu yanıtları almayı başaramadı.

TRUMP, MUELLER SORUŞTURMASINI SONLANDIRMAYACAĞI KONUSUNDA 'SÖZ VERMEDİ'

Trump röportajda soruşturmayı yürüten savcı Robert Mueller'i kovacağı yönündeki söylentileri reddetti. Demokratlar Trump'ı Mueller'i kovması halinde Başkan hakkında görevi kötüye kullanma suçlaması sürecini hayata geçirecekleri yönünde uyarmıştı.

Röportajda Stahl, Trump'tan sürüncemeli soruşturmayı sonlandırmaması konusunda 'söz' isteyince işler karıştı.

​Trump bu soruya önce 'herhangi bir söz vermeyeceği' yanıtını verdi ancak Stahl'ınısrarı devam edince ABD Başkanı "Çıkar çatışması yok. Söz vermek istemiyorum. Neden sana söz vereyim? Eğer söz verirsem, veririm. Sana söz vermeme gerek yok" dedi.

"Man, he didn't want to answer that," Lesley Stahl says of President Trump's response to her question about pledging not to fire Robert Mueller. "But you now something? He enjoyed the sparring." For more from the president's 60 Minutes interview, visit https://t.co/njJWGDYJSu pic.twitter.com/gt0vGhEK9x — 60 Minutes (@60Minutes) October 15, 2018

'GERÇEKTEN RUSYA'YI ARAYIP BİR SEÇİMDE YARDIMLARINI İSTEDİĞİMİ Mİ DÜŞÜNÜYORSUN? YOK DAHA NELER'

© AFP 2018 / PAUL J. RICHARDS Alec Baldwin: Trump hükümetini devirmeliyiz

Trump "Gerçekten Rusya'yı arayıp bir seçimde yardımlarını istediğimi mi düşünüyorsun? Yok daha neler. Bana hiçbir şekilde yardım etmediler. Rusya'yı aramak. Bu çok saçma" ifadelerini kullandı.

Stahl'ın "(Görev sürenizde) Hiç hata yaptınız mı?" sorusunu "Herkes hata yapar" diye yanıtlayan Trump ardından Stahl'ın ABD-Meksika sınırına gelen düzensiz göçmenlerin çocukların ailelerinden zorla ayrılmasına ilişkin uygulama hakkındaki sorusunu da "Aynı (Eski Başkan Barack) Obama yasası. Obama aynı şeyi yaptı" diye yanıtladı.

Trump'ın ülkedeki göçmenlik yasalarını 'değiştirmek' istediğini söylemesinin ardından Stahl ABD'nin mültecilere 'sıfır hoşgörü' politikasına dönüp dönmeyeceği konusunda Trump'tan 'evet' ya da 'hayır' yanıtı istedi.

Trump ise buna 'evet ya da hayır diyemeyeceğini' belirterek " Söyleyebileceğim şey şu: Bir ülkeye, ülkemize yasa dışı olarak geldiğinizde bunun sonuçları olacak" dedi.

​Trump'ın sözü tekrar anaakım medyanın yalancılığına getirmesi sonrası Stahl konuyu birden fazla kez değiştirmek istedi ikili arasındaki söz düellosu diyalog Trump'ın "Lesley bu arada Başkan benim, sen değilsin" demesiyle sonlandı.

Lesley Stahl’s interview with Trump is a tour de force.



Sensing it wasn’t going well, Trump resorted to this: “Lesley, it's okay. In the meantime, I'm president--and you're not.” https://t.co/zOO3r50X6A — Judd Legum (@JuddLegum) October 15, 2018

'PUTİN'LE ÇOK SERT VE İYİ BİR GÖRÜŞME YAPTIM'

Röportajda Stahl Trump'a "İnsanlar neden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında (kamusal alanda) asla sert sözler söylememenizin nedenini anlayamıyor" dedi. Trump ise buna "Söylemedim mi? Ukrayna'ya saldırı silahları ve tank imha silahlarını veren benim. Obama bunu yapmadı. Putin'le kişsel olarak çok sert olduğumu düşünüyorum. Onunla görüştüm. Sadece ikimiz. Çok sert ve çok iyi bir görüşmeydi" yanıtını verdi.

Ardından Stahl'ın " Vladimir Putin'in suikastler ve zehirlemelerde rolü olduğunu düşünüyor musunuz?" diye sordu.

Trump buna " Belki de" yanıtını verdi. Stahl'ın "Belkide mi?" diye üstlemesi sonrası Trump "Onlara güveniyorum. Bu bizim ülkemizde olmadı" dedi.

In July, when Trump stood next Putin in Helsinki, he was given multiple chances to criticize Russia's meddling in the 2016 elections. Each time, he refused.



On 60 Minutes, Trump suggests he's been harshly critical of Putin. pic.twitter.com/92LCEd9uHV — Robert Maguire (@RobertMaguire_) October 15, 2018

​KREMLİN: ABD BAŞKANI PUTİN'İ DOĞRUDAN SUÇLAMADI

Trump'ın Putin'le ilgili bu sözleri sonrası Kremlin'nden açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov " ABD Başkanı herhangi bir doğrdudan suçlama yapmadı" dedi.

Trump'ın kesik ve anşlaşılamaz cümlelerinin yer aldığı röportajda 'dilsel özellikler konusunda esnek olunması' gerektiği uyarısı yapan Peskov " Trump'ın Putin'in rolü olduğu ihtimalini kabul ettiği hükmüne varmazdım" ifadelerini kullandı.

Putin'e birtakım argümanlarla ve kanıtlarla desteklenmiş suçlamalar yöneltmenin imkansız olduğuna dikkat çeken Peskov, Trump'ın sözlerine de böyle yaklaştıklarının altını çizdi.