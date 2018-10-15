İncelemeye alınan F-35'lere yeniden uçuş izni verildi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçen ay bir F-35 savaş uçağının kaza yapması sonrası dünya genelinde tüm F-35 hayalet uçağı filosunun uçuşlarını 11 Ekim itibariyle durdurma kararı almıştı.
© Sputnik / Vitaliy Podvitski
Savaşçı jetlerin arızalı olduğu düşünülen mekanizma tüplerinin kontrol edileceği ve gerekli görüldüğünde parça değişikliği yapılacağı belirtilmişti. Bu uçağın ilk kullanıcısı olan İsrail de gerekli kontrollerin yapıldığını, dün itibariyle F-35 uçaklarının görev uçuşlarına başladığını duyurdu.
İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı ve aynı zamanda savaş uçağı pilotu olan Tümgeneral Amikam Norkin, F-35i uçaklarının teknik incelemenin ardından uçuşlara başlamasına karar verdiklerini söyledi.
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