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19:29 15 Ekim 2018
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    Hillary Clinton - Bill Clinton

    Hillary Clinton: Bill, Monica Lewinsky skandalı sonrasında istifa etmeyerek doğru olanı yaptı

    © REUTERS / Brian Snyder
    ABD
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    Hillary Clinton, 1998 yılında patlayan Monica Lewinsky skandalı hakkında açıklamalarda bulundu.

    Donald Trump ve Hillary Clinton
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Hillary Clinton'dan 'ABD demokrasisi krizde' değerlendirmesi
    CBS'de yayınlanan ‘Sunday Morning' (Pazar Sabahı) isimli televizyon programına konuk olan Hillary Clinton, sunucu Tony Dokoupil tarafından sorulan,"Geçmişe dönersek, Bill'in Monica Lewinsky skandalının ardından istifa etmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine, "kesinlikle hayır" cevabını verdi.

    BİLL DOĞRU OLANI YAPTI

    Eski First Lady, Bill Clinton'ın yaşanan olay sonrasında istifa etmeyerek kesinlikle doğru olanı yaptığını belirtti.

    Sunucu Dokoupil'in "Bu durum gücün kötüye kullanımı değil midir?" sorusu üzerine eski ABD Dışişleri Bakanı, yaşananların böyle değerlendirilemeyeceği yorumunda bulundu.

    Hillary Clinton, Washington'daki 'Atlantic Festival'de Atlantic Genel Yayın Yönetmeni Jeffrey Goldberg'in sorularını yanıtladı.
    © Fotoğraf : YouTube
    Hillary Clinton, kanıtlanamamış iddia olarak kalan ABD seçimlerine Rus müdahalesini 11 Eylül saldırılarıyla eş tuttu
    'LEWİNSKY O DÖNEMDE YETİŞKİN BİR BİREYDİ'

    Dokoupil, bir cumhurbaşkanının ile bir stajyer arasındaki güç dengesizliği nedeniyle bir stajyerle karşılıklı bir ilişki kurmayacağı tezini ortaya attığında ise, eski ABD Dışişleri Bakanı, "Lewinsky o dönemde yetişkin bir bireydi" açıklamasında bulundu.

    Monica Lewinsky Beyaz Saray'da çalışan genç bir stajyerken, Bill Clinton ABD başkanı olduğu dönemde 49 yaşındaydı.

    'TRUMP HAKKINDA AÇILAN SORUŞTURMA NEREDE?'

    Verdiği yanıt sonrası konuyu aniden ABD Başkanı Donald Trump'a getiren Clinton, Trump hakkında sayısız cinsel taciz ve saldırı suçlamasında bulundu. Clinton, "Ama size şunu sormama izin verin, çok sayıda iddianın muhatabı olan şu anda görevli olan başkan hakkında açılan soruşturma nerede?" dedi.

    LEWİNSKY: BİLL CLİNTON İLE ARAMDA YAŞANANLAR, GÜCÜN KÖTÜYE KULLANIMIDIR

    #MeToo (Ben de) isimli hareketin yayılmaya ve geniş kitlelerce takip edilmeye başladığı bir dönemde, Monica Lewinsky ve birkaç kadın, Bill Clinton hakkında cinsel istismar suçlamasında bulunmuştu.

    Lewinsky, Bill Clinton ile arasında yaşananları "Gücün kötüye kullanımı" olarak tanımlamıştı.

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    Etiketler:
    Monica Lewinsky Skandalı, Beyaz Saray, CBS, Tony Dokoupil, Hillary Clinton, Monica Lewinsky, Bill Clinton, ABD
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