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15:01 16 Ekim 2018
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    CBS kanalının '60 Dakika' programında, sunucu Lesley Stahl, zaman zaman Donald Trump ile hararetli tartışmalara girdi.

    Trump, kendisini eski başkanlarla resmeden tabloyu Beyaz Saray'a astı

    © Fotoğraf : YouTube
    ABD
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    ABD Başkanı Beyaz Saray'da CBS kanalının 60 Dakika programına röportaj verirken, izleyiciler, arka planda yeni bir tablo fark etti.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © AP Photo / Jacquelyn Martin
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisini eski başkanlarla aynı masada gösteren bir tabloyu Beyaz Saray'da duvara astırması, sosyal medyada tartışma yarattı.

    BBC Türkçe'nin haberine göre, Trump'ın Beyaz Saray'da CBS televizyonuyla yaptığı röportaj sırasında, izleyiciler tabloyu fark etti.

    Resimde Trump, eski Cumhuriyetçi başkanlar Abraham Lincoln, Ronald Reagan ve Richard Nixon'la oturuyor.

    İLK KADIN BAŞKAN MI?

    Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te Trump Haley'in istifasıyla ilgili açıklama yaptı.
    © REUTERS / Jonathan Ernst
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    Arka plandaki kadın figürünün ise ABD'nin olası ilk kadın başkanı olabileceği yorumları yapıldı.

    Geçen hafta istifasını açıklayan ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley'in 2020 başkanlık seçiminde aday adayı olabileceğine dair spekülasyonlar yapılıyor.

    Tabloyu Twitter'da paylaşan ilk kişilerden biri, Independent Journal Review editörü Josh Billinson oldu.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Scott Morgan
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    RESSAM ŞAŞKIN VE MEMNUN

    Cumhuriyetçiler Kulübü adlı resim, ressam Andy Thomas'a ait. Missouri'de yaşayan Thomas, Time dergisine, eserinin Beyaz Saray'da sergilenmesine çok şaşırdığını söyledi.

    Tabloyu Trump'a Cumhuriyetçi Kongre üyesi Darrell Issa'nın hediye ettiği söyleniyor.

    Thomas, "Çoğu zaman, başkanlara verilen hediyeler sergilenmez, bir dolaba sıkıştırılır. Benim tablomun sergilenmesi gerçekten büyük bir ödül" dedi.

    DEMOKRAT VERSİYONU

    Andy Thomas, tarihi kişilik ve olaylarla ilgili resimleriyle tanınıyor. Thomas'ın bu tablosunun Demokrat başkanlar versiyonu da var.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © AP Photo / Evan Vucci
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    Sosyal medyada bazı kullanıcılar resmi 'ucuz' bulup eleştirirken bazıları da övdü.

    Bir sosyal medya kullanıcısı İngiliz oyuncu ve komedyen Steve Coogan'ın ünlü karakterine gönderme yaparak "Alan Partridge ABD Başkanı olsaydı, o da kendi tablosunu böyle asardı" dedi.

    Tabloda photo-shop'la değişiklikler yapanlar da oldu.

    ALTIN KLOZET NASİP DEĞLMİŞ

    Donald Trump, ocak ayında Beyaz Saray'da sergilemek için Guggenheim Müzesi'nden Van Gogh'un Karlı Mazara tablosunu ödünç almak istemişti.

    Müze, isteği geri çevirip yerine koleksiyonundaki bir altın klozeti vermeyi önermişti.

    Etiketler:
    Cumhuriyetçiler Kulübü, eski başkanlarla aynı masada gösteren bir tablo, CBS, Darrell Issa, Andy Thomas, Josh Billinson, Nikki Haley, Richard Nixon, Ronald Reagan, Abraham Lincoln, Donald Trump, Beyaz Saray, ABD
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