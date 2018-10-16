Trump, kendisini eski başkanlarla resmeden tabloyu Beyaz Saray'a astı

BBC Türkçe'nin haberine göre, Trump'ın Beyaz Saray'da CBS televizyonuyla yaptığı röportaj sırasında, izleyiciler tabloyu fark etti.
Resimde Trump, eski Cumhuriyetçi başkanlar Abraham Lincoln, Ronald Reagan ve Richard Nixon'la oturuyor.
İLK KADIN BAŞKAN MI?
Arka plandaki kadın figürünün ise ABD'nin olası ilk kadın başkanı olabileceği yorumları yapıldı.
Geçen hafta istifasını açıklayan ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley'in 2020 başkanlık seçiminde aday adayı olabileceğine dair spekülasyonlar yapılıyor.
Tabloyu Twitter'da paylaşan ilk kişilerden biri, Independent Journal Review editörü Josh Billinson oldu.
oh my god, it's hanging in the white house pic.twitter.com/wrq8eo7Bvx— Josh Billinson (@jbillinson) 15 Ekim 2018
Cumhuriyetçiler Kulübü adlı resim, ressam Andy Thomas'a ait. Missouri'de yaşayan Thomas, Time dergisine, eserinin Beyaz Saray'da sergilenmesine çok şaşırdığını söyledi.
Tabloyu Trump'a Cumhuriyetçi Kongre üyesi Darrell Issa'nın hediye ettiği söyleniyor.
Thomas, "Çoğu zaman, başkanlara verilen hediyeler sergilenmez, bir dolaba sıkıştırılır. Benim tablomun sergilenmesi gerçekten büyük bir ödül" dedi.
DEMOKRAT VERSİYONU
Andy Thomas, tarihi kişilik ve olaylarla ilgili resimleriyle tanınıyor. Thomas'ın bu tablosunun Demokrat başkanlar versiyonu da var.
Since I see the Republican painting in my timeline. Here is the Democrat and the Republican paintings together. Both were painted by the talented Andy Thomas— Steve Ragan (@SteveD3) 15 Ekim 2018
CC: @Asher_Wolf pic.twitter.com/dr3RA6Rx6k
Bir sosyal medya kullanıcısı İngiliz oyuncu ve komedyen Steve Coogan'ın ünlü karakterine gönderme yaparak "Alan Partridge ABD Başkanı olsaydı, o da kendi tablosunu böyle asardı" dedi.
Tabloda photo-shop'la değişiklikler yapanlar da oldu.
I fixed it. pic.twitter.com/N0u0h4yYPz— Nooruddean (@BeardedGenius) 15 Ekim 2018
ALTIN KLOZET NASİP DEĞLMİŞ
Donald Trump, ocak ayında Beyaz Saray'da sergilemek için Guggenheim Müzesi'nden Van Gogh'un Karlı Mazara tablosunu ödünç almak istemişti.
Müze, isteği geri çevirip yerine koleksiyonundaki bir altın klozeti vermeyi önermişti.
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