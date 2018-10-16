Trump, kendisini eski başkanlarla resmeden tabloyu Beyaz Saray'a astı

ABD Başkanı Beyaz Saray'da CBS kanalının 60 Dakika programına röportaj verirken, izleyiciler, arka planda yeni bir tablo fark etti.

© AP Photo / Jacquelyn Martin Trump'tan CBS sunucusuna: Başkan benim, sen değilsin

ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisini eski başkanlarla aynı masada gösteren bir tabloyu Beyaz Saray'da duvara astırması, sosyal medyada tartışma yarattı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Trump'ın Beyaz Saray'da CBS televizyonuyla yaptığı röportaj sırasında, izleyiciler tabloyu fark etti.

Resimde Trump, eski Cumhuriyetçi başkanlar Abraham Lincoln, Ronald Reagan ve Richard Nixon'la oturuyor.

İLK KADIN BAŞKAN MI? © REUTERS / Jonathan Ernst ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley istifa etti

Arka plandaki kadın figürünün ise ABD'nin olası ilk kadın başkanı olabileceği yorumları yapıldı.

Geçen hafta istifasını açıklayan ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley'in 2020 başkanlık seçiminde aday adayı olabileceğine dair spekülasyonlar yapılıyor.

Tabloyu Twitter'da paylaşan ilk kişilerden biri, Independent Journal Review editörü Josh Billinson oldu.

oh my god, it's hanging in the white house pic.twitter.com/wrq8eo7Bvx — Josh Billinson (@jbillinson) 15 Ekim 2018

© REUTERS / Scott Morgan Trump, golf kulüplerinin duvarına sahte TIME kapağını çerçeveletip astı

Cumhuriyetçiler Kulübü adlı resim, ressam Andy Thomas'a ait. Missouri'de yaşayan Thomas, Time dergisine, eserinin Beyaz Saray'da sergilenmesine çok şaşırdığını söyledi.

Tabloyu Trump'a Cumhuriyetçi Kongre üyesi Darrell Issa'nın hediye ettiği söyleniyor.

Thomas, "Çoğu zaman, başkanlara verilen hediyeler sergilenmez, bir dolaba sıkıştırılır. Benim tablomun sergilenmesi gerçekten büyük bir ödül" dedi.

DEMOKRAT VERSİYONU

Andy Thomas, tarihi kişilik ve olaylarla ilgili resimleriyle tanınıyor. Thomas'ın bu tablosunun Demokrat başkanlar versiyonu da var.

Since I see the Republican painting in my timeline. Here is the Democrat and the Republican paintings together. Both were painted by the talented Andy Thomas



CC: @Asher_Wolf pic.twitter.com/dr3RA6Rx6k — Steve Ragan (@SteveD3) 15 Ekim 2018

Sosyal medyada bazı kullanıcılar resmi 'ucuz' bulup eleştirirken bazıları da övdü.

Bir sosyal medya kullanıcısı İngiliz oyuncu ve komedyen Steve Coogan'ın ünlü karakterine gönderme yaparak "Alan Partridge ABD Başkanı olsaydı, o da kendi tablosunu böyle asardı" dedi.

Tabloda photo-shop'la değişiklikler yapanlar da oldu.

ALTIN KLOZET NASİP DEĞLMİŞ

Donald Trump, ocak ayında Beyaz Saray'da sergilemek için Guggenheim Müzesi'nden Van Gogh'un Karlı Mazara tablosunu ödünç almak istemişti.

Müze, isteği geri çevirip yerine koleksiyonundaki bir altın klozeti vermeyi önermişti.