Pompeo, Suudi Kralı'na Kaşıkçı soruşturması için teşekkür etti

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda kaybolması vakasıyla ilgili Riyad'a gönderdiği Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la görüştü.

© AFP 2018 / Ozan Köse CNN: Suudiler, Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul etmeye hazırlanıyor

Suudi Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr ve Suudi Kralı Selman tarafından kabul edilen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la (MbS) görüşmesi öncesi açıklama yapıldı.

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo'nun gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda kaybolmasıyla ilgili Washington'ın endişelerini Suudi Kralı'na ilettiğini duyurdu.

Nauert, ABD'li bakanın Selman'a Kaşıkçı vakasıyla ilgili tam teşekküllü şeffaf soruşturma taahhüdü için teşekkür ettiğini belirtti.

Ardından Pompeo, Suudi Arabistan'ın de facto kralı gözüyle bakılan MbS ile görüşmeye girdi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı yarın Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye geçerek temaslarda bulunacak.

Dün Türk ve Suudi ortak çalışma grubundaki yetkililer, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girip inceleme yaptı.

© REUTERS / Jonathan Ernst Pompeo'yu Suudi Arabistan'a gönderen Trump: Türkiye'ye yönelik çok iyi hisler içindeyim

Dün ABD Başkanı Donald Trump, telefonda Suudi Kralı ile görüştüğünü ve Pompeo'yu yüz yüze görüşmeler için Riyad'a yolladığını açıklamıştı.

Bu vesileyle Trump, Kaşıkçı'nın kaybolmasının arkasında 'kontroldışı unsurlar' olabileceğini, bu unsurların 'haydut katiller' olabileceğini dile getirmişti.

Daha önce Trump Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta öldürüldüğünün kanıtlanması durumunda 'Riyad'ın sert çekilde cezalandırılacağını' söylemiş, Suudi Arabistan ise tehditlere misliyle karşılık verileceğini' duyurmuştu.