Nicole Kidman: Tom Cruise’la olan evliliğim beni cinsel istismara uğramaktan korudu

Hollywood'da yaşanan cinsel istismar ve taciz skandalı hakkında konuşan Kidman, "Çok genç bir yaşta evlendim ama evliliğim bana nüfuz sağlamaktan çok koruma verdi. Aşk için evlendim ama beni cinsel istismara uğramaktan uzak tutacak oldukça güçlü bir erkekle evlendim" dedi.

Kariyerinin başlarında genç yaştayken taciz ile karşılaştığını belirten Avusturalyalı oyuncu, "Tabi ki benimde küçüklüğümden beri #MeToo (Ben de) anlarım oldu. Fakat, o anları bir makale yazarak paylaşmak istiyor muyum? Hayır. Yaşadıklarımın etkisi yaptığım işlerde ortaya çıkıyor mu? Kesinlik" diye konuştu.

'TOM'LA OLAN EVLİLİĞİM SONLANMASI BENİ BÜYÜMEYE ZORLADI'

Tom Cruise'la olan evliliğinin sonlanmasının kendisini "büyümeye" zorladığını belirten Kidman, "Uğraştım ama yine de bir kozanın içerisinde hapsolmuştum. Sonra, o durumdan 32, 33 yaşımda çıkabildim. Ama durum neredeyse aynı, hala büyümem gerekli" ifadelerini kullandı.

Kidman ile Cruise ‘Days Of Tunder' (Yıldırım Günleri) filminin setinde tanışmış ve aşk yaşamaya başlamışlardı. Çift, 1990'da evlilik kararı almış ve boşandıkları 2001 yılına kadar 11 yıl boyunca evli kalmıştı.

© AFP 2018 / ROBYN BECK Hollywood'un karanlık yüzü: Tacizci Weinstein'ın bir sözüyle sinema kariyerleri bitirildi

Öte yandan Hollywood'da yaşanan cinsel istismar skandalı hakkında açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Micheal Cane, adı taciz suçlamalarıyla anılan yapımcı Harvey Weinstein'a karşı alınan önlemlerle birlikte Hollywood'un artık daha güvenli bir yer olduğunu belirtti.

Cane, "Harvey ve onun davranışlarının ortaya çıkması konusunda güzel olan şey kadın oyuncuların güvende oluşu. Artık hiçbir yapımcı, cinsel istismara kalkışmaya cüret edemeyecek" yorumunda bulundu.