Brunson, ABD medyasına konuştu: 8 kişilik koğuşta 20 kişi kalıyorduk

Türkiye'de iki yıla yakın tutuklu kaldıktan sonra geçen hafta serbest bırakılan ve ardından ülkesine dönen ABD'li din adamı Andrew Brunson, ABC televizyon kanalına Türkiye'de tutuklu kaldığı süreci anlattı. 8 kişilik bir koğuşta 20 kişiyle birlikte kaldığını söyleyen Brunson, "Koğuş hayatı bir anlamda camide yaşamak gibiydi" dedi.

İzmir'de FETÖ ve PKK'ya casusluk iddiasıyla 35 yıl hapis istemiyle yargılanan 12 Ekim'de İzmir'de görülen duruşmayla serbest bırakılan Brunson, Türkiye'de geçirdiği yıllar boyunca herhangi siyasi faaliyette bulunmadığını ifade ederek, "Türkiye'ye gitmemizin nedeni insanlara İsa Peygamberi anlatmaktı" diye konuştu.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, Good Morning America (Günaydın Amerika) programına katılan Brunson, "Sanıyorum ki şu an Türkiye'de en çok nefret edilen insanlardan biriyim" dedi.

2016'da tutuklandıktan sonra günlerce hücre hapsinde tutulduğunu ifade eden Brunson, "Hapishanede tutulmak başlı başına zor bir durum. Başlangıçta günlerce hücre hapsinde tek başıma tutuldum. O günler çok zordu. O günlerde akli dengemi ancak saatlerce dua ederek koruyabiliyordum" ifadesini kullandı.

“I spent hours in prayer just to keep my sanity.”



Freed American pastor Andrew Brunson opens up to @gstephanopolous about life imprisoned in Turkey. Brunson was released after two years in captivity. https://t.co/02Bo7Zbrp1 pic.twitter.com/yuLq9iXpxY — Good Morning America (@GMA) 16 октября 2018 г.

Daha sonra 8 kişilik bir koğuşta 20 kişiyle birlikte kaldığını anlatan Brunson, koğuştaki diğer tutuklular için "Büyük kısmı Gülen hareketinin üyesi olmakla suçlanıyordu. Koğuş hayatı bir anlamda camide yaşamak gibiydi" ifadesini kullandı.

Brunson, koğuşta geçirdiği aylar için ise dil farkı, kültür farkı ve din farkı nedeniyle kendisini çok izole hissettiğini söyledi.

"Sadece kayıtlara geçmesi için soruyorum. Hiç, bir şekilde casusluk aktivitesinde bulundunuz mu ya da teröristlerle bir iletişiminiz oldu mu?" sorusuna Brunson, "Hayır, Türkiye'ye gitme nedenimiz insanlara İsa peygamberi anlatmaktı ve bunu çok açıklıkla yaptık. Herhangi bir siyasi aktivitede bulunmadık" diye cevap verdi.

Brunson'a ABD'ye geri döndükten sonra ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi de soruldu. Sunucu George Stephanopoulos'un "Oval ofiste Başkan için dua ederken aklınızdan neler geçiyordu?" sorusuna Brunson şu yanıtı verdi:

"Öncelikle ben ve eşim tüm başkanlar için dua ediyoruz, sadece daha önce bunu Oval ofiste yapma şansını bulamamıştık. Oval ofise girmeden önce eşimle birlikte dua ettik ve fırsatım olursa ona güç vermesi için Başkan'ın yanında da dua edeceğimi söyledim. Başkan'ın, her başkan gibi, duaya çok ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz ve bu yüzden bize bu fırsatı vermesini istedik."