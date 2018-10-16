Trump: Prens Selman, Kaşıkçı olayıyla ilgili bilgisi olduğunu reddetti

ABD Başkanı Doland Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la telefonda görüştüğünü duyurdu.
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ABD başkanının aktardığına göre Selman, Kaşıkçı olayıyla ilgili bilgisinin olmadığını ifade etti.
Ayrıca Trump, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili başlatılan iç soruşturmayı derinleştireceklerini bildirdiğini de aktardı.
Just spoke with the Crown Prince of Saudi Arabia who totally denied any knowledge of what took place in their Turkish Consulate. He was with Secretary of State Mike Pompeo…— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 Ekim 2018
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