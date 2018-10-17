Trump: FED benim için en büyük tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) çok hızlı faiz artırdığını belirterek, "Fed benim için en büyük tehdit" dedi.

© AP Photo / Jacquelyn Martin FED Başkanı: Faizler hala düşük

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı televizyon kanalı Fox Business'a verdiği mülakatta, FED'e yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Bankanın bağımsız olmasından dolayı para politikasını FED Başkanı Jerome Powell ile görüşmediğini belirten Trump, "FED faizleri çok hızlı artıyor. Bağımsız olduğu için onunla konuşmuyoruz ama yaptıklarından memnun değilim, çünkü çok hızlı" ifadelerini kullandı.

Trump, son enflasyon rakamlarının düşük geldiğini ve FED'in faiz artırımlarına devam etmesinin yanlış olacağını belirterek, "FED benim için en büyük tehdit" değerlendirmesini yaptı.

Bu görüşler, ABD Başkanı Trump'ın göreve gelmesinden bu yana 6 kez faiz artıran FED'e yönelik ilk eleştirileri değildi. Trump, geçen hafta "FED'in yanlış yaptığını düşünüyorum. Piyasalar çok sıkı. FED kafayı yedi" ifadesini kullanmıştı.

Güçlü doların Amerikan şirketlerinin işini zorlaştırdığını savunan Trump, FED Başkanı Powell'ı kovmayı düşünüp düşünmediği sorusuna "Hayır. Onu kovmayacağım. Sadece hayal kırıklığı yaşıyorum" yanıtını vermişti.