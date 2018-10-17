Trump: Kaşıkçı olayına tepkim, Kral ile Veliaht'ın konuyu bilip bilmemesine bağlı

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giderek Veliaht Prens Muhammed bin Salman'la bir araya geldiğini bildiren Trump, "Şu anda Veliaht Kral ile birlikte, ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Çok fazla şey belirlenecek" ifadesini kullandı.
"Türkiye güçlü bir şekilde konuyu inceliyor." diyen Trump, "Hep birlikte bakıyoruz. Türkiye ve Suudi Arabistan güçlü bir şekilde meseleyi inceliyor. Kaşıkçı olayına tepkim, Kral ve Veliaht Kral'ın konuyu bilip bilmemesine bağlı. Öncelikle, ne oldu? Ya da onlar biliyor muydu? Eğer bilgileri dahilinde olduysa bu çok kötü" değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Trump, bu açıklamadan saatler önce bin Salman ile telefon görüşmesi yaptığını ve görüşmede bin Salman'ın kendisine Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili İstanbul'daki konsolosluk binasında ne olduğuna dair bilgisi bulunmadığını söylediğini aktarmıştı.
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