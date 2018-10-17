Washington Post CEO'su: Suudi Arabistan'a artık sessiz kalınamaz

Washington Post gazetesi yazarı ve CEO'su Fred Ryan, Suudi Arabistan yönetiminin kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ailesine "tam ve dürüst bir açıklama" yapmak zorunda olduğunu bildirdi.

Kaşıkçı'nın da makaleler yazdığı Washington Post'un CEO'su Ryan, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Gazetecinin ailesinden iki haftadır yaşadıklarından dolayı özür dilenmesi gerektiğini belirten Ryan konuya ilişkin bağımsız bir soruşturma yapılması gerektiğini söyledi.

Ryan, "Suudi Arabistan hükümeti Kaşıkçı ailesine ve dünyaya, Cemal'e yapılanlar hakkında tam ve dürüst bir açıklama yapmaya borçlu ve biz de Cemal'in ailesi ve Birleşmiş Milletler'in (BM) bağımsız bir soruşturma teklifini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Suudi Hükümeti'nin artık sessiz kalamayacağına vurgu yapan Ryan, "Kendi hükümetimiz ve diğerlerinin yapılanları ve sorumlularını bulana kadar gerçekler için daha fazla zorlaması şarttır. Bu, Suudi hükümetiyle yapılan sıradan bir ticaret olamaz" değerlendirmesinde bulundu.